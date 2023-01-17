İzmir’deki 30 yıllık tapu sorunu sona erdi

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Mahallesindeki 2/b araziler için 30 yıldır beklenen tapu sorununda sona gelindi. Hak sahibi vatandaşlara, arazilerin tapularını alabilmeleri için ilk tebligatlar yapıldı.

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Mahallesindeki 2/b araziler için 30 yıldır beklenen tapu sorununda sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü tarafından ‘2/b taşınmazlarının satışı kanunu’ olarak bilinen, 6292 sayılı Kanun çerçevesinde 2 bin 225 hak sahibi belirlenerek satış işlemlerine başlandı.

Sarnıç Mahallesinde düzenlenen toplantıda hak sahibi vatandaşlara, arazilerin tapularını alabilmeleri için ilk tebligatı AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır yaptı. 30 yıldır süren tapu sorununda sona gelindiğini ifade eden Necip Nasır, “Hak sahipleri, hızlı çalışmalarla belirlenerek bakanlığa gönderildi. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, rayiç bedeller artmadan bu arazilerin vatandaşlara verilebilmesi için çalışmalar tamamlandı. 2 bin 347 hak sahibine arazilerinin tapuları verilecek. Şu anda 2 bin 225 vatandaşımız hak sahibi olarak belirlendi. İlk etapta 160 kişiye tebliğ yapıyoruz. Meydana gelen fiyat farkından etkilenmeden 30 yıl bekledikleri tapularına kavuşmuş olacaklar. Rayiç bedel üzerinden yüzde 50 indirim ve 3 alternatifli ödeme koşulu var. Özellikle bu sorunun ortadan kalması için İzmir milletvekilleri olarak büyük çaba gösterdik” dedi.

“Bundan sonraki görev Gaziemir Belediyesine düşüyor”

İzmir’de alt ve üst ölçekli planların birbiriyle uyumlu olmadığını söyleyen Nasır, “Asıl bundan sonrası önemli. Vatandaşlar tapularını alacak ama bundan sonraki görev Gaziemir Belediyesine düşüyor. Buradaki vatandaşlarımızın yaptığı konutların hepsi sağlıklı değil. Hızlı bir şekilde planlar düzenlenerek evlerin sağlıklı konutlara dönüşmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Babam 35 sene tapu bekledi”

30 yıllık tapu sorunların çözüldüğünü belirten hak sahibi vatandaşlardan Ömer Arslan ise “Babam 35 sene tapu bekledi. Üzülüyordum rahmetli gibi bende mi bekleyeceğim diye. İnşallah sonuca bağlanacak. Asıl rahatlama tapuyu elimize alınca olacak” dedi.

Ödeme için 3 alternatif

2/b arazilerin satışı için hak sahiplerine 3 farklı alternatif sunulacak. Satış bedelleri tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda ise satış bedelinin en az yarısının peşin ödenmek istenmesi halinde satış bedeline yüzde 10 indirim uygulanacak. En az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde de satış bedelinin tarımsal amaçlı olarak kullanılan taşınmazlar için yüzde 10’u, diğer taşınmazlar için ise yüzde 20’si peşinat olarak ödenecek. Kalanı tutar, en fazla 5 yılda 10 eşit taksitle faizsiz olarak ödenecek.