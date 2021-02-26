İzmir’de yaralı pelikan, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ağlara takılarak yaralanan pelikanın yardımına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Kurtarılan pelikan, veterinerliğe götürülerek tedaviye alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bostanlı sahilinde bir pelikanın ağlara takıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler ihbarın alındığı bölgeye ulaşarak pelikana müdahale etti ve Sahil Güvenlik botuna aldı. Yaralandığı görülen pelikanın vücudundaki balıkçı iğneleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri tarafından tek tek çıkartıldı.

Daha sonra karaya çıkartılan pelikan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada yaralı pelikanın tedavisine başlandı.