İzmir’de yapı durum tespiti için başvurular başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin yaşadığı binaya dair fikir sahibi olmasını sağlamak için yapı durum tespiti başvuru sürecini başlattı. Bu hizmetten ruhsatlı yapı sahipleri ücretsiz olarak faydalanabilecek. Apartmanlar için ise oy birliğiyle yönetim kurulu kararı alınması halinde başvuru yapılabilecek.

Kenti doğal afetlere karşı dirençli hale getirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz yapı durum tespiti için başvuruları bugün almaya başladı. İzmir’de ilçeler ölçeğinde yapı envanteri çalışması yürüttüklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Binanın sağlamlığı için kimlik kartları çıkarıyoruz. Bayraklı’da 31 bin 146 yapı incelendi. Bornova’da çalışmalara başladık. Ekipler, 62 bin yapının incelenmesi için çalışmalara yoğun şekilde devam ediyor. Ancak bugünden İzmir’in hangi ilçesinde olursa olsun başvuran her vatandaşımıza binalarının deprem karnesini çıkarmak için ücretsiz destek olmaya başlıyoruz. Her İzmirli afetplani.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvurarak depremle ilgili hızlı tarama hizmetinden yararlanabilir” şeklinde konuştu.

“Hemşehrilerimiz binalarının mevcut durumunu öğrenebilecek”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, ücretsiz yapılacak yapı durum tespiti uygulamasına kent genelindeki tüm ruhsatlı yapıların dahil olabileceğini belirterek, “Başvurular oy birliği ile alınan apartman yönetim kurulu kararı ile kabul edilecek. Bu çalışmada, binalar deprem güvenliği açısından değerlendirilecek. Yapının mevcut durumu, projesine uygun olup olmadığı incelenecek. Beton çekiç ve ultrason, röntgen cihazı gibi uygulamalar ile elde edilen sonuçlar analiz edilecek. Başvurulara göre, binanın yapısal durumu dikkate alınarak ön inceleme sırası belirlenecek” diye konuştu.

“İtibar etmeyin”

Banu Dayangaç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin adını kullanıp apartmanlara girerek yapı denetime geldiklerini söyleyenlere itibar edilmemesi gerektiğini de belirterek, “Bu şekilde duyumlar alıyoruz. Daha incelemelerimiz başlamadı. Yurttaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor” dedi.