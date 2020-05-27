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İzmir’de yağmur yağdı, çocuklar iznin keyfini çıkaramadı

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BULUNAN 0-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR BUGÜN DIŞARI ÇIKTI. YAĞMURLU HAVANIN ETKİLİ OLDUĞU İZMİR'DE SOKAĞA ÇIKABİLEN ÇOCUKLARIN SAYISI AZ OLUNCA, DIŞARIDAKİ ÇOCUKLAR DA BURUK BİR MUTLULUK YAŞADI.

İzmir’de yağmur yağdı, çocuklar iznin keyfini çıkaramadı

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BULUNAN 0-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR BUGÜN DIŞARI ÇIKTI. YAĞMURLU HAVANIN ETKİLİ OLDUĞU İZMİR'DE SOKAĞA ÇIKABİLEN ÇOCUKLARIN SAYISI AZ OLUNCA, DIŞARIDAKİ ÇOCUKLAR DA BURUK BİR MUTLULUK YAŞADI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:42
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İzmir’de yağmur yağdı, çocuklar iznin keyfini çıkaramadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocuklar bugün dışarı çıktı. Yağmurlu havanın etkili olduğu İzmir’de sokağa çıkabilen çocukların sayısı az olunca, dışarıdaki çocuklar da buruk bir mutluluk yaşadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşlardan 0-14 yaş arası çocukların, her çarşamba olduğu gibi bugün de kısıtlamaları esnetildi. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocuklara, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında; yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla, istisna olarak dışarı çıkma izni verildi. Yağmurlu ve serin havanın etkili olduğu İzmir’de birçok çocuk hava muhalefeti nedeniyle dışarı çıkamazken, evlerinde sıkıldıkları için kendilerini sokağa atan çocuklar ise buruk bir mutluluk yaşadı. Yağmurlu ve serin hava nedeniyle İzmir’de çocuk parkları boş kalırken, dışarı çıkan çocuklar da serin hava nedeniyle üşüyerek kısa süre sonra evlerine döndü.

"Yağmur yağdığı halde sokağa çıkmak istediler"

İzmir’de etkili olan yağışlı ve serin havaya rağmen bazı çocuklar evde durmadı. Kısıtlamaya verilen kısa süreli izni fırsat bilen 7 yaşındaki Yıldız Nisa Hilal, evde durmaktan sıkıldığını, yağmura rağmen dışarı çıktığını söyledi. Yıldız Nisa’nın babaannesi Yıldız Hilal de torununu dedesiyle birlikte parka çıkardıklarını söyledi. Babaanne Hilal, "Yağmur yağdığı halde sokağa çıkmak istediler. Mecburen torunlarımı dedesiyle birlikte buraya getirdik. Biraz eğlensinler dedik. Şimdi yağmurdan dolayı oturacak yerleri de yok. Yaklaşık iki buçuk aydır evdeler zaten. Korkuyoruz çünkü" diye konuştu.Torun Yıldız Nisa Hilal ise "Çok üşüyorum. Bugün yağmurluydu hava ama evde çok sıkıldım. Dışarı çıkmak zorunda kaldım" dedi.

"Bisiklet sürmek isterdim; üzüldüm"

Kordon boyunda üşüdüğü için bir baba, kız çocuğuna üzerindeki montu verdi. Babasının montunu giyerek sahilde dolaşan çocuk, soğuk havadan dolayı üzüldüğünü söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamasına verilen izinde bisiklet sürmek istediğini ancak yağmurdan dolayı yapamadığını söyleyen 8 yaşındaki Melek Bağdatlı, buruk bir izin geçirdi. Bağdatlı, "Hava soğuk, üşüdüm biraz. Aslında bisiklet sürmek isterdim. Üzüldüm" dedi. Melek’in babası Fırat Bağdatlı da, "Üzüldük çünkü kızım da gezmek, top oynamak, bisiklete binmek istiyordu. Yapacak bir şey yok. Biraz gezeceğiz sonra da eve gideceğiz. Biraz daha güzel olsaydı hava her şey daha iyi olurdu" sözlerine yer verdi.

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