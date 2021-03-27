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İzmir’de vatandaşlar Kordon’a akın etti, yoğunluk göze çarptı
İzmir’de vatandaşlar, kısıtlamasız cumartesi günü Alsancak’taki Kordon’a akın ederken, yoğunluk göze çarptı.
Genel 27.03.2021, 17:34
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İzmir’de vatandaşlar, kısıtlamasız cumartesi günü Alsancak’taki Kordon’a akın ederken, yoğunluk göze çarptı.Son günlerde vaka sayısı oldukça yükselen İzmir’de vatandaşlar, kısıtlamasız cumartesi günü sahillere akın etti. Vatandaşların adresi yine Alsancak’taki Kordon oldu. Çimlere oturan İzmirliler, cumartesi gününün keyfini çıkardı. Oluşan yoğunluk göze çarparken, hemen hemen her tıklım tıklımdı. Öte yandan atlı polislerde, Kordon’da sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı.