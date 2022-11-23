İzmir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 634 bin 158 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 Ekim ayı sonu itibarıyla İzmir’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında artarak 1 milyon 634 bin 158 oldu.

Ekim ayı sonu itibarıyla İzmir’de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 634 bin 158 adet taşıtın yüzde 54,5’ini otomobil, yüzde 19,4’ünü motosiklet, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,8’ini kamyon, yüzde 1,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir’de ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre azaldı

İzmir’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında azaldı. İzmir, ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 6 bin 201 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara’dan sonra 3. il oldu. Ekim ayında devri yapılan 45 bin 055 adet taşıtın yüzde 65,6’sını otomobil, yüzde 17,7’sini kamyonet, yüzde 10,4’ünü motosiklet, yüzde 2,4’ünü traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 1,3’ünü minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 2 bin 535 araç içerisinde Fiat marka araç yüzde 14,8’lik pay ile ilk sırayı aldı. Fiat marka aracı sırasıyla yüzde 11,6’lık pay ile Renault, 7,7’lik Bmw, yüzde 7,6’lık pay ile Dacia ve yüzde 6,6’lık pay ile Volkswagen marka araçlar takip etti.