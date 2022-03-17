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İzmir’de toplu ulaşıma gelen zamların ardından yeni tarifeler belirlendi

İzmir’de, toplu ulaşıma gelen zamların ardından yeni tarifeler belli olurken, belirlenen yeni biniş ücretlerinin 20 Mart Pazar gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Öte yandan, tarifelerin her ay TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ışığında otomatik olarak güncellenmesi kararı alındı.

Genel 17.03.2022, 13:28
İzmir’de toplu ulaşıma gelen zamların ardından yeni tarifeler belirlendi

İzmir’de, toplu ulaşıma gelen zamların ardından yeni tarifeler belli olurken, belirlenen yeni biniş ücretlerinin 20 Mart Pazar gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Öte yandan, tarifelerin her ay TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ışığında otomatik olarak güncellenmesi kararı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı; ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçlarına biniş tarifeleri, akaryakıt ve enerji fiyatlarına gelen zamların ardından yeniden düzenlendi. Büyükşehir, mevcut ekonomik tabloda toplu ulaşım hizmetinin sürdürülebilmesi için tarife değişikliğinin şart olduğunu vurguladı.

Yine kentte toplu ulaşım yükünün neredeyse yarısını çeken ESHOT Genel Müdürlüğünde, günde 140 bin litre akaryakıt kullanıldığı, bugünün fiyatlarıyla her gün 2 milyon 612 bin TL akaryakıt maliyeti çıktığı, ESHOT’un bir günlük hasılatının tamamının ancak kullanılan akaryakıtın yüzde 62’sini karşılayabildiği kaydedildi. Yılbaşından bu yana elde edilen toplam hasılatın 64 milyon 476 bin TL, sadece akaryakıt giderinin ise 101 milyon 164 bin TL olduğu ifade edildi.

Son olarak ücretsiz ve indirimli binişler hesaba katıldığında bir yolcudan 1,78 TL gelir sağlandığı belirtilirken, biniş maliyetinin ise 8,93 TL olduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin her biniş için 6,78 TL sübvansiyon sağladığı kaydedildi.

Araba vapuru tarifesi de değişti

Öte yandan İZDENİZ A.Ş.’de de araba vapuru ücretleri yeniden düzenlendi. İZDENİZ’den yapılan açıklamada, araba vapurları için son fiyat düzenlemesinin 28 Kasım 2021’de gerçekleştirildiği hatırlatıldı. 20 Mart Pazar gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyat düzenlemesine rağmen, benzer kuruluşlar arasında “mil başına en düşük ücret” tarifesinin halen İzmir’de uygulandığı kaydedildi. Sürücü ve ücretsiz geçiş hakkına sahip yolcular hariç, araçlar içindeki diğer yolculardan alınan 1 TL ücrette değişiklik yapılmazken; yeni ücretler şöyle oldu:

Otomobil 32 TL, motosiklet 18 TL, minibüs/kamyonet TL, midibüs 90 TL, otobüs/kamyon 130 TL, Tır 250 TL

İşte yeni biniş ücretleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A tarife kapsamında 4,70 TL olan tam biniş ücreti, 6,50 TL’ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL, ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulaması devam edecek.

Yaklaşık iki yıldır aynı olan öğrenci biniş ücreti de 1,64 TL’den 2,20 TL’ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 4,06 TL’den 5,60 TL’ye çıkarıldı. Öğrenci, Öğretmen ve 60 Yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Aynı şekilde, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulaması da sürecek.

Fiyatlar her ay güncellenecek

Öte yandan, "sağlıklı ve sürdürülebilir toplu ulaşım hizmeti istikrarı" için tarifelerin her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ışığında otomatik olarak güncellenmesi kararı alındı.

20 Mart 2022 Pazar gününden itibaren tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak diğer yolcu fiyat tarifeleri ise şöyle düzenlendi:

B Fiyat Tarifesi

Çevre ilçelerde hizmet veren ve 120 Dakika Aktarma Sistemi’ne dahil olmayan hatlarda tam biniş ücreti 6,70 TL oldu. Öğrenci binişi 2,20 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 5,64 TL olarak belirlendi. Bu hatlarda, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında uygulanan yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti de geçerli.

C Fiyat Tarifesi

Halk arasında “Gittiğin Kadar Öde” olarak bilinen bu tarifede ilk 10 km için tam biniş ücreti 6,12 TL, öğrenci ücreti 1,94 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 4,92 TL oldu. 10 km’den sonra km başına tam binişlerde 16 kuruş, öğrenci binişinde 8 kuruş, öğretmen ve 60 yaş binişlerinde 12 kuruş alınacak. 120 Dakika Aktarma Sistemine dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti ise geçerli.

D Fiyat Tarifesi

Güzergâh uzunlukları fazla olan 760, 761, 795, 798, 835, 837 ve 883 numaralı hatlarda geçerli olan bu tarifede; tam biniş ücreti 14,34 TL, öğrenci ücreti 4,30 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 9,60 TL oldu. 120 Dakika Aktarma Sistemine dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti ise geçerli.

E Fiyat Tarifesi

Üniversite kampüslerinde ring yapan otobüslerde geçerli bu tarifede, tam biniş ücreti 6,50 TL, öğrenci ücreti 60 kuruş, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 5,60 TL oldu. 120 dakika aktarma sistemine dahil olan bu hatlarda, tam biniş yapanlar ilk aktarma için 1,20 TL, ikinci aktarma içinse 90 kuruş ödeyecek. 120 dakika içindeki üçüncü ve sonraki aktarmalar ise ücretsiz yapılacak. Yüzde 50 indirimli Halk Taşıt uygulaması, bu tarifede de geçerli.

F Fiyat Tarifesi

Baykuş Hatları olarak bilinen ve gece yarısından sabaha kadar hizmet veren hatlarda tam biniş ücreti 14,34 TL, öğrenci ücreti 4,40 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 11,30 TL oldu. Bu tarifede 120 dakika aktarma sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.

G Fiyat Tarifesi

Mavişehir, Alsancak Cumhuriyet Meydanı, Bornova Metro ve Şirinyer Aktarma Merkezinden Adnan Menderes Havalimanına çalışan 200, 202, 204 ve 206 numaralı hatlarda tam biniş ücreti 14,34 TL, öğrenci ücreti 9,56 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 11,30 TL oldu. Bu tarifede 120 dakika aktarma sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.

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