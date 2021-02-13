İzmir’de toplu ulaşım 8 Mart’ta yüzde 50 indirimli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, tüm yolcuların toplu ulaşım araçlarından yüzde 50 indirimli yararlanmasını içeren önergesi Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin şubat ayı üçüncü birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun idaresinde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) yapıldı. Meclis görüşmelerinden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel bir karar çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önergesi üzerine oy birliğiyle alınan karar gereğince, 8 Mart Pazartesi günü tüm yolcular, toplu ulaşım araçlarına yüzde 50 indirimle biniş yapacak. Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, Yerleşke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi uygulamanın dışında kalacak.

6 otobüs farklı belediyelere hibe edilecek

Mecliste, farklı belediyelere hibe edilecek 6 otobüs için gündeme eklenen maddeyi de görüştü. Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul ettiği karara göre; ESHOT Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı otobüsler Erzurum’un Şenkaya Belediye Başkanlığına, Sinop’un Ayancık Belediye Başkanlığına, Aksaray’ın Saratlı Belediye Başkanlığına, Manisa’nın Alaşehir Belediye Başkanlığına, Uşak’ın Banaz Belediye Başkanlığına, Aydın’ın Germencik Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilecek.

Üreticilerin zararları giderilecek

2 Şubat’ta kenti etkileyen şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinden etkilenen üreticiler için de önemli bir karar alındı. Buna göre; Aliağa, Bayındır, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ilçelerinde yoğun yağış, derelerin ve sulama barajlarının taşması sonucu, köy yerleşim alanlarında ve tarımsal üretim alanlarında meydana gelen hasarın bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Büyükşehirin, köylünün üretim giderlerine destek olmak amacıyla, küçük ölçekli üreticilerin girdi kayıplarının yüzde 50’sini ödemesine yönelik madde, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Bunun yanı sıra yine dün gece etkili olan sağanak ile dolu yağışının ardından Çeşme Alaçatı ve Urla’da da zarar gören üreticilerin bu kapsamda değerlendirilmesine yönelik karar alındı.