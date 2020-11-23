İzmir’de suya zam geliyor

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Genel Kurulu’nda 2021 yılı Ocak ayında suya yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi. İZSU’nun 2021 yılı bütçesi 3 milyar 164 milyon 177 bin TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Tasarısı görüşmeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. İZSU’nun 2021 yılı bütçesi 3 milyar 164 milyon 177 bin TL olarak CHP ve İYİ Parti gruplarının ‘evet’, AK Parti ve MHP gruplarının ‘hayır’ oyları ile meclisten geçti. Toplantıda İzmir’deki su fiyatlarına zam geleceği, buna göre 2021 Ocak ayında suya yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi. Meclis toplantısı sonunda konuşan Başkan Soyer, temmuz ayında da yüzde 10 zam öngörülmesine ilişkin, “Ocak ayında suya yüzde 15 zam yapılacak. Temmuzda zam yapılacaksa konuşuruz, daha temmuza gelmedik” dedi.

Toplantıda çeşme suyu içti

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu, kürsüde bulunan içme suyunu değil, bardakta bulunan çeşme suyunu içerek, “Neden bu suyu aldım, bu musluktan gelen su. 11 ilçemiz suyu çeşmeden doldurup kana kana içebilir. İçemediğimiz ilçelerimiz de var. İZSU, 30 ilçede çeşmeden akan suyu vatandaşın kana kana içmesini sağlayacak çalışmaları yapmak amacında. Burada İZSU’nun bu yıl başlamış, devam eden, ihalesi yapılmış, sözleşme daveti yapılmış ve projelendirilmiş önemli çalışmaları var. İZSU, hizmetlerini ekonomik, etkin, verimli, adaletli, adil erişim imkanı ile sürdürülebilir şekilde sağlamayı kendine misyon edinmiştir. İZSU, ESHOT gibi Büyükşehir bütçesinden aktarım almamaktadır” dedi.

“Yatırımlarla Körfez’in kirlilik yükünü azaltacağız”

Barajların dolması için daha çok yağmurun yağmasını umduklarını belirten Özuslu, “Allah daha çok versin, yağmur istiyoruz. Çünkü barajlarımızın dolması lazım. Ülkemizde barajlarda sıkıntı var ama bu kış yağmurun çok olacağını düşünüyoruz ama yağmurların çok olması taşkınları da meydana getiriyor. O zaman gerçekten atık su ile yağmur suyu meselesi birbirine karışıyor ve önemli problemlerimizden biri ile karşı karşıya kalıyoruz. Yağışlar haddinden fazla meydana geldiğinde bir takım sıkıntılar yaşandığını biliyoruz ve çözmek için önemli yatırımlarımız var” diyerek yapacakları yatırımlarla Körfez’in kirlilik yükünü artıran sebepleri büyük oranda önleyeceklerini söyledi.

“Körfez kirli değil”

Körfez ile ilgili ciddi anlamda eleştirilerin geldiğini kaydeden Özuslu, “Körfez kirli değil arkadaşlar. Körfez’e kirli demiyoruz. Çünkü standartlara baktığınızda sahip olduğu değerlerden dolayı kirli Körfez’den söz edilemiyor. Tabii ki bu daha iyileştirilebilir, bu da gerekir. Yüzülebilir Körfez için bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Derelerin ıslahı konusunda dereleri doğru şekilde ıslah edersek, Körfez’e derelerden giden suyu kontrol edersek Körfez’in kirlilik yükünü azaltmış olacağız. Körfez derelerle, atık suyla kirletilmediği sürece kendini temizleyebilir. Yüzülebilir Körfez hayal değil, mümkün” diye konuştu.

“Rasyonel şekilde fiyatlara yansıması gerekiyor”

İzmir’de 68 arıtma tesisinin hayata geçirildiğini kaydeden Özuslu, şöyle devam etti:

“İzmirli bu artırmadan fayda görüyor. Yeterli değil, yapılması gereken yerler var ve ihaleye çıkıldı. İZSU’nun maliyetleri hep konuşulur. Ülke ne yaşıyorsa biz de benzer sorunlar yaşıyoruz. İster ‘fiyat ayarlaması’ deyin, ister ‘güncelleme’ deyin, ister ‘zam’ deyin. Halkımızın su ihtiyacını kaliteli ve en ekonomik şatlarda sağlamakla görevli kurum, kurumun ihtiyaçlarına, maliyetlere girdilere bakarak fiyat politikası belirliyor. İzmirlinin hak ettiği kaliteli suyun sunulması için bu faaliyetlerin en rasyonel şekilde fiyatlara yansıması gerekiyor.”

Özuslu, İZSU’nun 1 milyon 930 bin 625 aboneye hizmet verdiğini, bin 236 hektar hizmet alanında yıllık 292 milyon metreküp su verildiğini, günlük ortalama 800 metreküp su sağlandığını ifade etti.

“Hiçbir faaliyet içerisine girmeksizin ‘Körfez’de yüzeceğiz’ demek hayalcilik”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, şunları söyledi:

“İZSU’nun 2021 yılı tahmini gider bütçesi 3 milyar 164 milyon. Gelir bütçesi ise 2 milyar 160 milyon. Bütçe açığı 1 milyar 64 milyon. 30 ilçe belediyesinin toplam bütçesi 5 milyar. Mesele sadece İZSU’nun bütçesinin devasa olması, bütçe açığının yüksek olması değil. Asıl mesele İZSU’dan vatandaşın beklentisinin ne olduğu. Vatandaş Körfez’in kirliliğinden, sudan, akmayan sudan, yağmurlarla birlikte yaşanacak taşkınlardan, kokudan, zamlardan bahsediyor. Vatandaşın konuştuğu meseleleri İZSU bu devasa bütçe ile ne oranda ortadan kaldırıyor, konuşacağız. Önceki başkanlar ‘Körfez’de yüzeceğiz’ dedi. Bir önceki belediye başkanı proje ortaya koydu. Tunç Soyer göreve başladığının ertesinde ‘3 yıl sonra Körfez’de yüzeceğim’ dedi. Az önce ‘Körfez kirletilmediği takdirde kendini temizleyecek’ dendi. Körfez bırakın temizlenmeyi İZSU eliyle kirleniyor. Hiçbir faaliyet içerisine girmeksizin ‘3 yıl sonra Körfez’de yüzeceğiz’ demek hayalcilik olur.”

“Daha kokunun kaynağı bulunamadı”

İzmir’de koku sorunu olduğuna değinen Hızal, “Tunç Soyer, seçim vaatlerinde ‘İzmir’deki koku sorununu ortadan kaldıracağız’ dedi. Bu bir gelişme aslında. Önceki başkanlar kokunun olmadığını söylerken, Tunç Soyer’in göreve gelmesinden sonra en azından koku problemi kabul edildi ve ‘sorun giderilecek’ dendi. İZSU, şehirde yaşanan koku problemini değil gidermek, daha kokunun kaynağını bulamadı. ‘Belki başka bir yerden sızıyordur’ demek kolaycı bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

“Aklıma Çernobil’den sonra çay içen bakan geldi”

Özuslu’nun konuşma öncesinde çeşmeden akan suyu içerek çeşmeden akan suların içilebildiğini gösterdiğini hatırlatan Hızal, “Bu sahneyi izlerken aklıma 1986’da Çernobil hadisesinden sonra çay içen bakan geldi. Burada asıl sorun çeşmeden suyun akmaması. Aksa biz de içeceğiz. Kiraz, Çeşme, Dikili, Foça’da su akmıyor; yaz aylarında hepimiz gördük. Suya erişebilmek meselesinde İZSU’nun yeterince yatırım yapmadığını söyleyebiliriz. DSİ, 15 yılda İzmir’e 6 milyar civarı yatırım yaptı. Merkezi hükümet Kiraz’da su problemini görüp kuyu açıyor ama İZSU bu hatları yapmayarak vatandaşın susuz kalmasına sebep oluyor. Artık içilebilir musluk suyu hayalini geçtik, musluklardan su akmayan İzmir gerçeği ile karşı karşıya kaldık” sözlerine yer verdi.

“Biz yağmur duasına çıkan muhalefet değiliz”

Kış aylarının geldiğini ifade ederek su taşkınları hakkında konuşan Hızal, şunları söyledi:

“Biz yağmur duasına çıkan muhalefet değiliz. Yağmur yağsın, taşkın olsun diye beklemiyoruz. Ancak yaşanan her baskında bu eleştiriyi ortaya koyacağız. 126 kilometrelik hat ihalesinin yapıldığı söyleniyor. 2 yıl sonunda geldiğimiz nokta; ‘ihale hazırlığı bitti.’ En azından ‘şu bölgeyi bitirdik’ demenizi beklerdik ama olmadı.”

“2 yıldan kısa bir sürede toplam zam yüzde 70”

Bir takım sorunlardan dolayı tüm dünyada bazı daralmaların olduğunu kaydeden Hızal, “Bir takım ekonomik hadiseler yaşanıyor ama bunun yansıması İZSU eliyle vatandaşa nasıl oluyor? Başkan Soyer göreve geldiği günün ertesi suda yüzde 7 civarı indirim yaptı. İzmirliler ‘suda indirim yapın’ dedi, biz muhalefet olarak ‘suyu indirelim’ dedik. Popülizmde bulunuldu. Bundan 6 ay sonra suya zam yapıldı. 2020’de yüzde 45 civarında suya zam geldi. Bu yetmedi önümüzdeki yıl için planlama yapıldı. 1 Ocak 2021’de yüzde 15, 15 Temmuz 2021 itibarıyla yüzde 10; zammın zammı ile yüzde 27 zam yapılmış olacak. 2 yıldan kısa bir sürede toplam zam yüzde 70. Elinizi vicdanınıza koyun, hangi oranla suya zam yapıyorsunuz? Elektrik fiyatları yüzde 70 mi arttı? Döviz yüzde 70 mi arttı? İZSU Genel Müdürlüğü girdi fiyatlarının aşağı çekilmesi adına nasıl bir irade ortaya koydu? İZSU bütçesinin yüzde 25’i personel giderlerine gidiyor. 2021’de yatırıma ayırdığı bütçe 837 milyon, yani yüzde 25. Eğer siz 3 milyarı doğru kullanmazsanız, doğru yatırım yapmazsanız o zaman su problemi, kayıp kaçak yaşanır. Tüm İzmir’de kayıp kaçak bedeli 600 milyon. İZSU 2021’de planlama yapmış; 98 araç alıyor. Bu araçlar çok mu gerekli?" diye konuştu.

“Meseleleri hep beraber mesele yapalım”

Hızal sözlerini şöyle tamamladı:

“Koku sorunu, Körfez temizliği, çeşmelerden akmayan sular ve taşkınlar hakkında gördüm ki sizin bakış açınız çok farklı. Siz meseleleri mesele yapmadığınız için mesele kalmıyor. Meseleleri hep beraber mesele yapalım ve İzmir’deki sorunları birlikte çözelim.”

“1 milyar 200 milyon yatırım öngörüyoruz”

Başkan Soyer, konuşmaların ve oylamanın ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

“1 milyar 200 milyon yatırım öngörüyoruz. Bütçemizin geliri 2 milyar 160 milyon civarında. Biz risk alıyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz ve borçlanıp yatırım yapıyoruz. Bunun popülizm olmadığını ifade etmek isterim. 1 Nisan 2019’dan bugüne su zammı yüzde 26.75. Üzerinde tartışılacak bir şey değil. Realite bu. 2021’de suya yapacağımız zam oranı da, rakamı da belli. Ocak ayında suya yüzde 15 zam yapılacak. Buradan yüzde 70’lere nasıl varıldı anlayabilmiş değilim. Temmuzda zam yapılacaksa konuşuruz, daha temmuza gelmedik. Körfez’deki kirlilik üzerine konuşuldu. Körfez’de tespit edilen ışık geçirgenliği yüzde 75.83, oksijen miktarı 5.71 miligram. Körfez temizlenmekte. Şu an sahillerde çipura tutuluyorsa bu bir göstergedir. Biz bütün yıl dere çıkış ağızlarını temizledik. Bu Körfez’in temizlenmesinde ciddi etki sağladı. ‘Önce Körfez’i kirletmemeye başlayalım’ dedik. Körfez’e gelen kanallar ayrıştırılarak, Körfez’e 376 kilometre ayrıştırma kanalı yapıyoruz. Göreceksiniz Körfez daha yüksek rakamlarla temizlenecek.”