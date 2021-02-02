İzmir’de selin ardından ekipler teyakkuzda: Başkan Soyer o noktayı inceledi

İzmir’de aşırı yağışlar, Altınyol’un Turan bölümünde su seviyesinin yükselmesine neden olurken, yoldaki suyu tahliye etmek ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Başkan Tunç Soyer de, bölgeye geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte gece saatlerinden itibaren aralıksız yağan yağmurun oluşturduğu olumsuzlukları gidermek için seferber oldu. Altınyol’un Turan bölümünde dereden ve üst kotlardan gelen yağmur sularının caddede birikmesi ve trafik akışında sıkıntıya neden olması nedeniyle itfaiye, fen işleri ve İZSU Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Ekipler, orta refüjde belirli aralıklarla suyun deniz tarafına akışını sağlayacak kesitler açtı. Bu arada itfaiye ekipleri de, kurdukları iki adet büyük su pompası ile yoldaki suyun denize tahliyesini sağladı. Su seviyesinin düşmesi ile birlikte yolda trafik akışı sağlanmaya başlandı. Gelişmeleri afet koordinasyon merkezi olarak kullanılan İzmir Ulaşım Merkezi’nden (İZUM) izleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını koordine etti.