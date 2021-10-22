İzmir’de saatler süren toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlandı

İzmir Metro A.Ş.’de işveren sendikası Sodem-Sen ile çalışanların bağlı olduğu Demiryol-İş Sendikası arasındaki son toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Saatler süren toplantıda 627 tramvay ve metro çalışanını sevindiren anlaşma sonrası açıklama yapan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, “İzmir Metro A.Ş. 9. dönem toplu iş sözleşmemizi imzalamış bulunmaktayız. Buradaki çalışan arkadaşlarımızın yüzü gülebileceği şekilde bizlerin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylediği gibi ‘eşit işe, eşit ücret’ dedik ve geldiğimiz noktada çalışanların yüzü güldü” dedi.

İzmir Metro A.Ş. ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda yetkili olan Demiryol - İş Sendikası arasında yaklaşık 6 aydır süren toplu iş sözleşmesinin (TİS) sonuncu görüşmesinde uzlaşı sağlandı. 627 tramvay ve metro çalışanını sevindiren gelişmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Demiryol - İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, “İzmir Metro A.Ş. 9. dönem toplu iş sözleşmemizi imzalamış bulunmaktayız. Buradaki çalışan arkadaşlarımızın yüzü gülebileceği şekilde bizlerin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylediği gibi ‘eşit işe, eşit ücret’ söyleminde bulunduk ve geldiğimiz noktada çalışanların yüzü güldü. Bundan sonraki hedefimiz diğer sözleşmelerde daha iyi şartlarda daha güzel sözleşmeler imzalamak. Hayırlı uğurlu olsun dedik” ifadelerini kullandı.

“Herkes elde edilen kazançtan memnun”

Görüşmelerin istedikleri gibi geçtiğini ve uzun yıllardır elde edemedikleri kazançları bu toplu sözleşme ile aldıklarını ifade eden İzmir Metro A.Ş. çalışanlarından Tayfun Özçelik, “ İlerleyen yıllarda daha iyi sonuçlar alçağımızın teminatını da verdiler. Sendikamızın çabaları bu sonucu almamızda çok büyük bir etken oldu. Şu anda herkes elde edilen kazançtan memnun” diye konuştu.