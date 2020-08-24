İzmir’de S plaka sahibi servisçiler ihaleye karşı çıkmıştı, karar UKOME’den geçti
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ‘S PLAKALI’ SERVİS ARAÇLARININ İLK ETAPTA SAYILARININ 400 ADET ARTTIRILMASINA YÖNELİK İHALE KARARI, ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİNDEN (UKOME) GEÇTİ. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ‘S PLAKA’ SAHİBİ SERVİSÇİLER, BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPARAK KONUYA İLİŞKİN TEPKİLERİNİ DİLE GETİRMİŞTİ.
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ‘S plakalı’ servis araçlarının ilk etapta sayılarının 400 adet arttırılmasına yönelik ihale kararı, Ulaşım Koordinasyon MerkeziNDEN (UKOME) geçti. Geçtiğimiz günlerde ‘S plaka’ sahibi servisçiler, belediye önünde eylem yaparak konuya ilişkin tepkilerini dile getirmişti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, S plaka servis araçlarının sayısının arttırılmasına yönelik ihaleye çıkılacağı bildirmişti. S plaka sahibi servisçiler ise duruma tepki göstermiş ve daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde bir eylem yapmıştı. S plaka ihalesine yönelik yeni bir gelişme yaşandı.
İlk etapta 400 adet artırılacak
S plakalı servis araçlarının sayılarının arttırılması ve muhammen bedelinin tespit edilmesine yönelik hazırlanan Teknik Kurul Raporu, oy çokluğu ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden geçti.
’Kent Geneli Servis Araçları İhtiyaç Tespit Raporu’ kapsamında, il genelinde hizmet veren servis aracı sayısının arttırılmasının uygun görüldüğüne ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Projeleri Şube Müdürlüğü görüşü doğrultusunda, S plakalı araç sayısının ilk etapta 400 adet arttırılmasına yönelik ihale yapılmasının oy çokluğu ile uygun görüldüğü belirtildi.
İhaleye çıkılmasına yönelik alınan kararın ardından ise yeni bir açıklama yapan 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, “Hukuki olarak haklarımızı arayacağız. İlerleyen günlerde bir eylem planı gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.
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