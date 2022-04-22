İzmir’de renkli 23 Nisan kutlaması

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu’nda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Konak ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından folklör gösterileri sergilenirken, etkinlikte ‘Ego’ isimli köpek yaptığı şovlarla büyük alkış topladı. Çocuklar için etkinlik alanında fen atölyesi, boncuk yapım atölyesi, masal atölyesi gibi stantlar kurulurken öğrenciler için robot gösterisi, bilişim etkinliği, yeniçeri kostümleri tanıtımı, illüzyon gösterisi yapıldı. Etkinlikte yüzlerce çocuk doyasıya eğlenirken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuklara polis düdüğü ve çeşitli çıkartmalar hediye etti.

Köşger’den 23 Nisan kutlaması

Programda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bugün burada dünya tarihinde hiçbir milletin sahip olmadığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 102. yılının kutlanması vesilesiyle bir araya geldik. Çok anlamlı bir yerdeyiz. Kurtuluş Savaşı’nın ilk meşalesinin yakıldığı ve 9 Eylül 1922’de de zaferle taçlandığı İzmir’imizdeyiz. 23 Nisan hepimize kutlu olsun. Bizi en çok mutlu eden şey iyi yetişmiş genç nüfusumuzdur. Bu manzaraya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, umudumuzu artırdınız, var olasınız” dedi.

Öğrenciler doyasıya eğlendi

Etkinlikte polis kıyafeti giyen öğrencilerden Mina Er, “Etkinlikler çok güzel. Etkinliklerin hepsinde çok eğlendik. Teknolojik aletler de vardı. Bir sürü yeni bilgi öğrendik” diye konuştu. Öğrencilerden Nehir Çimendağ ve Ümmügülsüm Aslan da etkinlikleri çok beğendiklerini ve çok eğlendiklerini ifade etti.

“Çocukları eğlendirmek için her şeyi yapıyoruz”

Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden gelerek çocukları eğlendirmek için kitap kostümü giyen Mervenur Geçer ise “Burada bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çocuklar da çok eğleniyor, biz de onları eğlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ortam çok renkli gerçekten. Biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ben kitap kostümündeyim, arkadaşlarım değişik kostümlerde. Mutluyuz, mutlu etmeye de devam ediyoruz” dedi.

Etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, okul müdürleri, öğretmenler, çeşitli okullardan yüzlerce öğrenci ve veliler katıldı.