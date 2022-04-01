İzmir’de Ramazan ayının ilk teravihi kılındı

Korona virüs tedbirleri dahilinde son iki yıldır camilerde kılınamayan teravih namazı, açıklanan yeni tedbirlerin ardından ilk kez İzmir’de de cemaatle kılındı.

Ramazan ayının ilk teravih namazı, bugün ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılındı. İzmir’de de teravih namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti. Bornova ilçesinde bulunan Bilal Saygılı Camii’ne gelen vatandaşlar, iki yıl aradan sonra, açıklanan yeni tedbirlerin ardından cemaatle birlikte namaz kılmanın heyecanını yaşadı.

İki yıl aradan sonra camilerde teravih mutluluğu

Teravih namazı için camiye gelen vatandaşlar, 2 yıl aradan sonra teravih namazlarını camilerde cemaatle birlikte kılmanın mutluluklarını paylaştı. Vatandaşlardan Ünal Özturgut, "Heyecan duyuyoruz tabi ki. Bir çok konuda olduğu gibi pandemi nedeniyle cemaatle namaz kılma hususundan da uzak kalmıştık. Teravih namazını yeniden camide kılacağımız için mutlu oluyoruz tabi ki. İnşallah bir daha ülkemizde ve dünyada böyle bir salgın yaşanmaz; biz de Ramazan’ı gerektiği şekilde ifa ederiz. İnsanların sağlık sıhhat içerisinde, savaştan uzak, ekonomik sıkıntılara düşmeden, kardeşlik içerisinde bir Ramazan yaşamasını dilerim" dedi. Mehmet Savran ise, "Uzun zaman sonra teravih namazını camide cemaatle birlikte kılacak olmak hepimizi çok sevindirdi. Eskiden olduğu gibi çoluk çocuğumuzla birlikte yeniden camilere akın ediyoruz. Çok mutluyuz" diyerek duygularını paylaştı.

Ramazan ayında bütün teravih namazlarının cemaatle kılınacağı camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan temizlik ve maske kullanımı tedbirleri uygulanmaya devam edilecek.