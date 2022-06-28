İzmir’de pes dedirten olay: BİSİM’e ait bisikletleri önce çaldılar sonra denize attılar, zarar 200 bin lira

İzmir’de, BİSİM’e ait bisikletlere ve park yerlerine son 6 ayda verilen zarar hayretler içerisinde bıraktı. Bisikletlerin kilit sistemlerini kopararak çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansırken, yine çalınan bisikletlerin denize atıldığı ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin akıllı bisiklet kiralama sistemi BİSİM’e verilen zarar, hem yurttaşları hem de kurumu mağdur ediyor. Bisikletlerin ve park noktalarının kilit mekanizmaları zorlama ve kırma sonucunda bozuluyor, bisikletler çalınıyor.

6 ayda 79 bisiklet çalındı

2022 yılının ilk altı ayında BİSİM bünyesindeki 79 bisiklet çalındı. Çalma, kırma ve hasar verme sonucunda oluşan zararın faturası ise 200 bin liraya yaklaştı. Hasarları gidermek için ihtiyaç duyulan malzeme, tamir masrafı ve tamir için harcanan işgücü proje dahilinde daha fazla hizmet verilmesini engelliyor. BİSİM kullanıcıları ise daha az bisiklet ve park yeri ile yetinmek durumunda kalıyor.

Vandallık anları kamerada

BİSİM bisiklet kiralama noktalarında, bisikletlerin kilit sistemleri zorlanarak ve kırılarak çalınma anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Öte yandan çalınan bazı bisikletlerin de denize atıldığı ortaya çıkarken, bisikletlerin denizden belediye ekiplerince çıkarıldığı anlar da görüntülere yansıdı.

Yasal işlem başlatılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ Genel Müdürlüğü BİSİM istasyonlarını kamera ile izliyor. Bisikletlere ve istasyonlara kasıtlı zarar veren kişiler tespit ediliyor ve haklarında yasal işlem başlatılıyor.