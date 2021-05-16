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İzmir’de onlarca araçla Filistin’e destek konvoyu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin’e destek olmak amacıyla çok sayıda aracın katılımıyla konvoy düzenlendi.

Genel 16.05.2021, 18:10
İzmir’de onlarca araçla Filistin’e destek konvoyu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin’e destek olmak amacıyla çok sayıda aracın katılımıyla konvoy düzenlendi.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepkiler dinmek bilmiyor. İzmir’de de çok sayıda vatandaş, Filistin’e destek olmak ve saldırıları protesto etmek için düzenlenen konvoyda bir araya geldi. Konvoydan önce Filistin halkı için dualar edildi, konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından konvoy, Karabağlar ilçesi Eskiizmir Pazaryeri’nden hareket etti. Yüzlerce aracın yer aldığı konvoy sırasında İsrail’in saldırılarına tepki gösterildi. Konvoyda kornalara basan sürücüler; Balçova Çevreyolu üzerinden, Konak Sahil Yolu’nu geçerek yeniden başladığı yere döndü.
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