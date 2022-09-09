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İzmir’de kurtuluşun 100’üncü yılı fener alayıyla sürdü
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamaları tüm coşkusuyla sürüyor. Kutlamalar fener alayıyla ile devam etti.
Genel 09.09.2022, 22:45
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamaları tüm coşkusuyla sürüyor. Kutlamalar fener alayıyla ile devam etti.
İzmir’in 100’üncü kurtuluş yıldönümü coşkusu, akşam saatlerinde zirve yaptı. Kutlamalar çerçevesinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Alsancak Limanı’ndan başlayan yürüyüşte binlerce vatandaş ellerinde meşalelerle ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüş esnasında 350 metrelik dev Türk bayrağı da taşınırken, Kordonboyu’nda bulunan İzmirliler ve evlerinin balkonlarından çıkan vatandaşlar yürüyüşe alkışlarla eşlik etti. Coşkulu kalabalığın yürüyüşü Gündoğdu Meydanı’nda son buldu.
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