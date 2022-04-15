İzmir’de konut satışları yüzde 21,3 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılı Mart ayında İzmir’de 6 bin 636 olan konut satışı, 2022 yılı Mart ayında yüzde 21,3 oranında artarak 8 bin 51 oldu. İzmir’de yabancılara yapılan konut satışı 132 olurken, Buca ilçesi 4 bin 4 konut satışıyla en çok konut satışı yapılan ilçe oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. 2021 yılı Mart ayında İzmir’de 6 bin 636 olan konut satışı, 2022 yılı Mart ayında yüzde 21,3 oranında artarak 8 bin 51 oldu.

İzmir’de 2 bin 224 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında artarak 2 bin 224 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 27,6 oldu.

İzmir’de ikinci el konut satışlarında 5 bin 827 konut el değiştirdi

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 oranında artarak 5 bin 827 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikince el konut satışlarının payı yüzde 72,4 oldu.

İzmir’de ipotekli konut satışları bin 895 olarak gerçekleşti

İzmir’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 oranında artarak bin 895 oldu. Mart ayında satışı yapılan konutların yüzde 23,5’i ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir’de yabancılara Mart ayında 132 konut satışı gerçekleşti

İzmir’de yabancılara yapılan konut satışı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127,6 oranında artarak 132 oldu. Mart ayında İzmir’de toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 434 konut satışı ile Antalya izledi.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir’de 2022 Mart ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da bin 4 konut satılırken, Buca’yı 859 konut satışı ile Karşıyaka, 600 konut satışı ile Menemen, 590 konut satışı ile Karabağlar, 576 konut satışı ile Torbalı, 545 konut satışı ile Bornova, 496 konut satışı ile Konak, 456 konut satışı ile Çiğli ve 366 konut satışı ile Bayraklı takip etti.