İzmir’de kaybolan zihinsel engelli genç, AKUT ve AFAD tarafından bulundu
İZMİR’İN MENEMEN İLÇESİNDE ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLEN GENÇ ŞAHSIN EVİNE DÖNMEMESİ ÜZERİNE DAĞLIK BÖLGEYE GİTTİĞİNİ ÖĞRENEN AİLENİN YARDIMINA AKUT VE AFAD EKİPLERİ KOŞTU. GECENİN İLERLEYEN SAATLERİNE KADAR YAPILAN ARAMALARDAN SONUÇ ÇIKMAYINCA, GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA BİRLİKTE YAPILAN ARAMALARDA ŞAHSA ULAŞILDI.
İzmir’in Menemen ilçesinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen genç şahsın evine dönmemesi üzerine dağlık bölgeye gittiğini öğrenen ailenin yardımına AKUT ve AFAD ekipleri koştu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar yapılan aramalardan sonuç çıkmayınca, günün ilk ışıklarıyla birlikte yapılan aramalarda şahsa ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Asarlık Mahallesi’ndeki evlerinin önünden ayrılan 28 yaşındaki Hasret Ceylan’dan bir süredir haber alamayan yakınları telaşa kapıldı. Ceylan’ı arama çalışmalarına başlayan yakınları, havanın kararmasıyla Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma köpekleriyle birlikte Ceylan’ı aramaya başladı. Ekipler, görgü tanıklarının Ceylan’ın dağlık bölgeye gittiğini gördüklerini söylemesi üzerine ikiye ayrılarak arama çalışmalarını sürdürdü.
Gence ulaşıldı
Gece saat 02.00’ye kadar bölgeyi tarayan ekipler arama çalışmalarına gündüz devam edebilmek için ara verdi. Sabahın ilk saatlerinde tekrar başlayan arama çalışmalarına arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra drone destekli aramalar ile bölgede çalışma yapıldı. Ekipler, sabah saatlerinde Hasret Ceylan’a ulaştı. Ceylan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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