İzmir’de kar sevinci

İzmir’de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. İzmirliler kısıtlamaya rağmen kartopu oynamaya koştu.

İzmir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İzmir’in bazı ilçelerinde de cadde ve sokaklar beyaza büründü. Aliağa, Dikili ve Kemalpaşa ilçelerinde kar yağışının artmasıyla vatandaşlar kar keyfi yaşamaya koştu. Kısıtlamaya rağmen çok sayıda vatandaş evlerinden çıkarak kartopu oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Uzun zamandır kar görmediklerini belirten İzmirliler çok mutlu olduklarını söylerken, en büyük sevinci ise çocuklar yaşadı.