İzmir’de jandarma timinden zaferin 98. yılında su altında asker selamı

İzmir’de jandarma timi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü nedeniyle denizin 20 metre derinliğine dalış yaparken, tim su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı, asker selamı verdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK), Menderes ilçesi Özdere açıklarında 20 metrelik derinlikte büyük zaferin 98’inci yıl dönümü için kutlama etkinliği yaptı. Dalış yapan tim, denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Ekipler ayrıca, 20 metrelik derinlikte asker selamı vererek 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.