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İzmir’de jandarma timinden zaferin 98. yılında su altında asker selamı
İZMİR’DE JANDARMA TİMİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 98. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE DENİZİN 20 METRE DERİNLİĞİNE DALIŞ YAPARKEN, TİM SU ALTINDA TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ AÇTI, ASKER SELAMI VERDİ.
Genel 29.08.2020, 13:41
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İzmir’de jandarma timi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü nedeniyle denizin 20 metre derinliğine dalış yaparken, tim su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı, asker selamı verdi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK), Menderes ilçesi Özdere açıklarında 20 metrelik derinlikte büyük zaferin 98’inci yıl dönümü için kutlama etkinliği yaptı. Dalış yapan tim, denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Ekipler ayrıca, 20 metrelik derinlikte asker selamı vererek 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.
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