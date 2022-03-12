İzmir’de İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü coşkuyla kutlandı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü, Konak Atatürk Meydanı’nda düzenlenen programla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nı İzmirliler ile birlikte okuyan Başkan Soyer, “İstiklal Marşı esaret altına alınmak istenen vatanın umudu oldu” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşının kabulünün 101. yıl dönümünü Konak Meydanı’nda düzenlediği etkinlikle kutladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosunun meydanda çaldığı İstiklal Marşı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’li bazı ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları ve İzmirlilerin eşliğinde coşkuyla okundu.

Kortej, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosunun marşları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’ndan Konak Atatürk Meydanına geldi. Meydanda konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İstiklâl Marşı, tarihin en büyük direnişlerinden biri olan kurtuluş destanının içinden doğdu. Esaret altına alınmak istenen bu vatanın umudu oldu. Kadın, genç, yaşlı, çocuk demeden emperyalizme karşı topyekun mücadelenin sembolü oldu. İstiklal Marşımız; hürriyetin, her şeyden kıymetli olduğunu ve en güçlü direnişin, bağımsızlık için olduğunu anlatır... ’Korkma’ diyerek başlar” dedi. Zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan yönetmeliğe atıf yapan Başkan Soyer, “Evet korkmuyoruz, bağımsızlığımızı savunmaktan, bu cennet vatanı korumaktan, cennet vatanın cennet doğasına sahip çıkmaktan, zeytin ağaçlarını korumaktan korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız” ifadelerini kullandı.