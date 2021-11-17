İzmir’de işten çıkarılan işçiler için eylem

İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir konteyner liman şirketinde çalışan 5 işçi, iddialara göre sendika üyesi olduğu gerekçesiyle işte çıkarıldı. İşten çıkarmalar, mesai arkadaşları tarafından protesto edildi.

Aliağa ilçesindeki bir konteyner liman şirketinde çalışan işçiler ve sendika temsilcileri, 5 mesai arkadaşının işten çıkarılmasını protesto etti. İşçilerin sendika üyesi olduğu gerekçesiyle çıkarıldığı iddia edilirken, çok sayıda kişi fabrika önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Liman-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Musa Kizir, sendikanın yetki belgesini aldığını, fabrika yönetiminin mahkeme kararını tanımadığını iddia etti. Çalışanlara baskı yapıldığını öne süren Musa Kizir, 5 kişinin haksız yere işten çıkarıldığını ifade etti.

Sendikanın anayasal bir hak olduğunu aktaran Liman-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Serdar Akdoğan da, suç işlendiğini ve savcılığa konu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Hak-İş İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek ise işçilere hitaben yaptığı konuşmada, "İş verenlerin baskısı sizi yıldırmasın. Emin olun her zaman emek ve emekçi kazanacaktır. En zor şartlarda hiç sendikalı olamaz yerlerde bizler var olduk. Bundan sonrada var olmaya devam edeceğiz. Ancak bunu hiç bir zaman unutmayın, birlikte olduğumuz sürece kazanacağız" dedi

Eyleme sendikaya bağlı işçilerin yanı sıra, diğer sendika kollarından yetkililer katıldı.