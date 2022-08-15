İzmir’de ilk 7 ayda müze ve ören yerlerini 1 milyon 662 bin kişi ziyaret etti

İzmir’de 2022 yılının ilk 7 ayında müze ve ören yerlerini 1 milyon 662 bin 276 kişi ziyaret etti. En çok ziyaret edilen müze 91 bin 142 kişi ile Efes Müzesi olurken, 950 bin 234 kişinin ziyaret ettiği Efes Ören Yeri en fazla ziyaret edilen ören yeri oldu.

İzmir’deki müze ve ören yerleri 2022 yılının ilk 7 ayında ziyaretçi akınına uğradı. İlk 7 ayda müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından 1 milyon 662 bin 276 olarak açıklandı. Pandemi etkisi altında geçen 2020 ve 2021 yıllarının ilk 7 aylık verilerine göre kıyaslandığında ise büyük bir artışın olduğu gözlemlendi. Müze ve ören yerlerini 2020 yılının ilk 7 ayında 686 bin 839 kişi, 2021 yılının ilk 7 ayında ise 1 milyon 440 bin 925 kişi ziyaret etmişti.

Efes Müzesi ve Efes Ören Yeri zirvede

İzmir’de 2022 yılının ilk 7 ayında en çok ziyaret edilen müze 91 bin 142 kişi ile Efes Müzesi olurken, 84 bin 758 ziyaretçiyle Atatürk Müzesi ikinci, 55 bin 547 ziyaretçiyle Çeşme Müzesi üçüncü oldu.

2022 yılının ilk 7 aylık verilene göre ören yeri ziyaretlerinde ise 950 bin 234 ziyaretçiyle Efes Ören Yeri zirvede yer aldı. Efes Ören Yeri’ni 88 bin 817 ziyaretçiyle Yamaç Evler Ören Yeri, 83 bin 884 ziyaretçiyle St. Jean Ören Yeri takip etti.