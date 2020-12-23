banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa rekor seviyede
Borsa rekor seviyede
Sağlık Bakanlığı 'sahte telefon uygulaması' konusunda uyardı
Sağlık Bakanlığı 'sahte telefon uygulaması' konusunda uyardı
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı

İzmir’de ilginç olay: ’Sokak benim’ dedi, beton çitlerle kapattı

İzmir’in Bornova ilçesinde arsa sahibi olduğunu iddia eden bir şahıs, belediyeden istimlak parasını alamayınca, yolun büyük bir kısmını beton çitlerle kapattı. Vatandaş, esnaf ve sürücüler ise mağdur olduklarını dile getirdi.

Genel 23.12.2020, 14:58
6
İzmir’de ilginç olay: ’Sokak benim’ dedi, beton çitlerle kapattı

İzmir’in Bornova ilçesinde arsa sahibi olduğunu iddia eden bir şahıs, belediyeden istimlak parasını alamayınca, yolun büyük bir kısmını beton çitlerle kapattı. Vatandaş, esnaf ve sürücüler ise mağdur olduklarını dile getirdi.

Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 5311 sokakta arsa sahibi olduğu ileri sürülen bir kişi, iddiaya göre sokağın büyük bir kısmını beton çit ve bant çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. İçerisinde otomatik kapı imalatı yapan bir firmanın da içerisinde bulunduğu sokakta yaklaşık 1 dönümlük alanın kendisine ait olduğunu öne süren şahıs, sokağa çektiği beton çitlerle ilginç görüntü oluşturdu. Beton çitlerin çekilmesiyle oldukça geniş olan sokak, bir anda tek aracın zorlukla geçebileceği bir alana dönüştü. Olay nedeniyle vatandaşlar, sürücüler ve bölgedeki esnaf zorluk çektiklerini, mağdur olduklarını söyledi. Vatandaşlar ayrıca, şahsa ait bir arsanın sokağa dönüştürüldüğü gerekçesiyle Bornova Belediyesini suçladı.

"Şurada bir yangın olsa, itfaiye giremez"

Beton çitlerle daraltılan sokakta iş yeri olan Mehmet Özveren isimli şahıs, sokağın daraltılması nedeniyle esnaf olarak oldukça mağdur olduklarını dile getirdi. Olası bir yangın durumunda itfaiyenin giremeyeceğini söyleyen Özveren, "3 gün önce kadastrodan geldiler buraya ve çizdiler buraları. Bir inşaat şirketi geldi buraya ve arsa sahibinin kapattırdığını belirttiler. Belediye istimlak bedelini ödemediği için arsa sahibi de burayı kapatma gereği duymuş. Ama görüyorsunuz ilerisi hastane. Bizim de iş yerimiz var burada ve mağduruz. Araçlar da geçemiyor buradan. Bornova Belediyesinden gelenler de oldu ama adamların elinde resmi evraklar var. Yolun darlığını görüyorsunuz. Buranın kapatıldığının herkes farkında değil daha. Birbirlerine sorup ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Biz burada inşaat çalışanlarıyla konuşarak az çok ne olduğunu öğrenebildik. Bir istimlak bedelinin ödenmediğinden bahsediliyor. Arsa sahibi ses getirmeye çalışarak parasını almayı istiyor. Şimdi insanlar belediyeye şikayet edecekler, belediyeye baskı yapacaklar, belediye de baskıdan sıkılıp ödemeye gidecek yöntemiyle hareket ettiğini düşünüyoruz arsa sahibinin. Biz sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Şurada bir yangın olsa, itfaiye giremez. Hastane var, ambulans giremez. Çünkü 4 metreye kadar daraldı yol. Bu sokağa başka giriş çıkış da yok. Şu binalarda oturanlar daha farkında değiller; taşınacak olsalar büyük araçlar giremez. Taksiler bile zor dönüyorlar. Asıl büyük olay olduğunda herhalde farkına varacaklar" açıklamasında bulundu.

"Belediye bu zamana kadar neredeymiş"

Sokakta börekçi dükkanı olan Rabia Özdemirbaş isimli esnaf, yaşanılan durumdan dolayı Bornova Belediyesi’ni suçladı. Özdemirbaş, "Sıkıntı yaşıyoruz burada. Sokaktan geçemiyoruz, çöp dökmeye çıkamıyorum, siparişleri arabaya taşıyamıyoruz. Üstelik park sorunu yaşıyoruz, müşterilerimiz de kısıtlandı. Bu yolun sonu hastane mesela. Herkes mağdur oldu. Ben çok yanlış görüyorum bu durumu. Belediye bu zamana kadar neredeymiş. Nasıl izin vermiş. Mal sahibi neden durup dururken, bu kadar zaman sonra böyle bir karar almış. Bunun sebeplerinin araştırılması lazım. Herkes üstüne düşeni yapmalı. Hangi belediye olursa olsun, burada bir ihmal olduğunu düşünüyorum" dedi. Başka bir çalışan Yasemin Kaplan ise "Çok zor olacak bu şekilde. Apartmanlar var, iş yerleri var burada. Tek bir yol var her yere buradan gidiliyor. Tek şeride düştü nasıl olacak böyle bilemiyorum. Bizim de iş yerimiz var burada. Mallarımız nasıl taşınacak, arabaya nasıl yüklenecek; çok zor olacak" diye konuştu.

Büyük araçlar geçemiyor

Yolun büyük kısmının kapatılması sebebiyle zor anlar yaşadıklarını söyleyen çevre sakinlerinden Sakine Karagöz isimli vatandaş da "Geldiler, ölçtüler, biçtiler, mahkemelik olmuşlar galiba. Anlaşamamışlar, şimdi de yolu kapattılar. Bu hiç bir şeye benzemedi, çok çirkin bir şey oldu. Bu arkadaki ev benim. Zorlanıyoruz elbette ki, oğlum geldi arabasını koyamadı ileriye park etmek zorunda kaldı. Büyük arabalar gelip buradan geçiyorlardı şimdi dönemiyorlar. Bir an önce bunu çözsünler, hepimiz şikayetçiyiz" diye dert yandı.

Sokağın son hali havadan görüntülendi

Öte yandan beton çitlerle sokağın kapatılmasının ardından oluşan görüntü drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sokağın büyük bir kısmının beton çitlerle çevrildiği, geriye kalan alanda küçülen yol ve beton çitlerle kapatılan alanın içi yer aldı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11