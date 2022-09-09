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İzmir’de helikopterlerin zeybek gösterisi nefes kesti
İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinliklerinde havada zeybek gösterisi yapan helikopterler izleyenlerin büyük beğenisini topladı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Genel 09.09.2022, 21:35
İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinliklerinde havada zeybek gösterisi yapan helikopterler izleyenlerin büyük beğenisini topladı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları etkinliklerinde, havada iki helikopter zeybek oynadı. İzleyenlerin büyük beğenisini kazanan muhteşem gösteri büyük ilgi gördü.
Helikopterlerin havada karşılıklı zeybek gösterisi yaptığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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