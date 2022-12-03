İzmir’de hava ulaşımına sis engeli

İzmir’de dün gece saatlerinde meydana gelen sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal olurken, inişi planlanan 10 uçak da başka havalimanlarına yönlendirildi.

İzmir’de gece saatlerinde etkili olan sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, kentte dün akşam saat 23.00 sıralarında başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamalar yaşattı. Hava muhalefeti nedeniyle İzmir’den yapılması planlanan 4 İstanbul seferi iptal edilirken, kente inişi planlanan 10 uçak da Antalya, Edremit ve Dalaman’a yönlendirildi.

Sisin etkisinin geçmesinin ardından havalimanındaki seferler normale döndü.