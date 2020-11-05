banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
2020 KPSS sonuçları açıklandı
2020 KPSS sonuçları açıklandı
Trump kazanırsa dolar güçlenir
Trump kazanırsa dolar güçlenir
'Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık'
'Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık'

İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor

İZMİR’DEKİ DEPREMİN ARDINDAN EVLERİNDE HASAR OLAN VATANDAŞLARIN TAHLİYESİ POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNİN GÖZETİMİNDE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.

Genel 05.11.2020, 15:03
3
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor

İzmir’deki depremin ardından evlerinde hasar olan vatandaşların tahliyesi polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir’in Seferihisar açıklarında 30 Ekim tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en büyük yarayı alan İzmir’in Bayraklı ilçesinde hasar gören onlarca binadaki tahliye işlemleri devam ediyor. Ağır hasarlı veya orta hasarlı binalardaki vatandaşlar polis ve jandarma eşliğinde evlerindeki değerli eşya ve acil ihtiyaçlarını belirlenen kısa süre içinde tek tek alırken, az hasarlı binalardaki birçok vatandaş da eşyalarını evlerinden yan kendi imkanlarıyla ya da taşıma firmaları aracılığıyla çıkarıp başka yerlere taşınmaya devam ediyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3