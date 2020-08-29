İzmir’de gemiler bisikletliye 5 kuruş
İZMİR’DE, 1 EYLÜL’DEN İTİBAREN BİSİKLETLİ YOLCULAR DENİZ ULAŞIMINDAN SADECE 5 KURUŞ ÖDEYEREK YARARLANABİLECEK. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İZDENİZ’İN İÇ KÖRFEZ SEFERLERİNİ KAPSAYAN UYGULAMAYI, KENTTE MOTORLU TAŞIT TRAFİĞİNİ EN AZA İNDİRME HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA BAŞLATMA KARARI ALDI.
İzmir’de, 1 Eylül’den itibaren bisikletli yolcular deniz ulaşımından sadece 5 kuruş ödeyerek yararlanabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ’in iç körfez seferlerini kapsayan uygulamayı, kentte motorlu taşıt trafiğini en aza indirme hedefi doğrultusunda başlatma kararı aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in bisikletli ve yaya ulaşım vizyonu doğrultusunda tarihi bir karara imza attı. Kent içi motorlu taşıt trafiğini en aza indirme stratejisine uygun olarak, iç körfezde sefer yapan gemiler, bisikletli yolculara 5 kuruşa hizmet verecek. İZDENİZ Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, 1 Eylül’den itibaren yolculu ön işletme seferleri başlayacak.
Yağmurlu havalarda branda hizmeti
İZDENİZ yönetimi, bisikletli yolculara daha iyi hizmet verebilmek için gemilerdeki bisiklet bağlama kapasitelerini de artırdı. Arabalı vapurlarda toplam 195, katamaranlarda ise toplam 51 adet bisiklet park yeri hazırlandı. Kullanım yoğunluğuna göre arabalı vapurlarda ileride kapasite daha da artırılabilecek. Yağmurlu havalarda tüm bisikletlilere branda hizmeti de verilecek.
Amaç bisiklet kullanımını teşvik etmek
Motorlu araç kullanımının azalması yolunda toplu ulaşım, yaya ve bisikletli ulaşım altyapısını geliştirme amaçlı projelere ağırlık verdiklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu çerçevede kent içi bisiklet güzergâhlarının ve altyapısının güçlendirilmesi, kırsal bisiklet rotalarının artırılması ve şehrimizde bisiklet kültürünün oluşturulması amacıyla yoğun çalışmalar yürütüyoruz. İzmir’de bireysel araç kullanımını azaltarak toplu ulaşım ve bisiklet gibi doğa dostu, güvenli, sağlıklı ulaşım seçeneklerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Temel amacımız; enerji verimliliği yüksek, kaynakları daha az tüketen, güvenilir, sağlıklı, doğaya saygılı ve erişilebilir ulaşımı teşvik etmek” dedi.
Hedef, her yere pedallı ulaşım
İzmir Büyükşehir Belediyesinin bisiklet kiralama sistemi BİSİM’in; kentte bisiklet kültürünün oluşmasında ve yaygınlaşmasında çok önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Soyer, şöyle devam etti:
"Bugün 45 bisiklet istasyonu, 850 park noktası ve 600 tekli bisiklet bisikletimiz bulunuyor. BİSİM, hizmet vermeye başladığı günden bu yana yaklaşık 2.3 milyon kiralama yaptı. Yakın zamanda hizmete aldığımız 70 adet tandem bisikletle, görme engellilerimize ve çiftlere de bisiklet keyfini sunduk. Bisikletlilerin, gerektiğinde toplu ulaşım ağını da kullanarak kentin her yerine ulaşabilmesini istiyoruz. Bu çerçevede, bisiklet taşıma aparatı bulunan otobüslerimizin sayısını artırıyoruz. Bisiklet kullanıcıları metroya ve tramvaya binebiliyor. Körfez içinde sefer yapan gemilerimizin de bisiklet yolcularına 5 kuruşa hizmet vermeye başlaması, inanıyorum ki bisiklet kullanımı nı daha da artıracak; hızla güçlenen bisiklet kültürünü ve farkındalığını daha da ileriye taşıyacak."
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