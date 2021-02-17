İzmir’de fırtınadan 330 ağaç zarar gördü

İzmir’de dünden bu yana etkili olan ve hızı zaman zaman saatte 100 kilometreyi bulan fırtına, kent genelinde 330 civarında ağacın zarar görmesine neden oldu. Fırtınayla onlarca çatı uçtu, tekneler battı, ekipler ardı ardına gelen ihbarlara tek tek müdahale etti.

İzmir’i etkisi altına alan şiddetli rüzgar nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin birçok noktasında oluşan acil durumlara müdahale etti. Hızı saatte 100 km’yi bulan fırtına en fazla ağaçları etkiledi. İzmir genelinde 330 ağaç zarar görürken, bunların 197’si tamamen devrildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye, Fen İşleri ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri olumsuzlukları gidermek için kesintisiz görev yaptı.

İtfaiye ekipleri, çatı ve tabela uçması, direk ve ağaçların devrilmesi gibi sebeplerle yaklaşık 200 ihbara müdahale etti.

Körfezde oluşan dev dalgalar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki ahşap iskelelerde hasara neden oldu. Pasaport İskelesi yakınında demirleyen bir tekne dalgalar nedeniyle battı. Dikili’de de yine fırtına tekneleri batırdı. Sahildeki zemin kaplamaları, oyun parkları, gölgelikler zarar gördü. WizmirNET bağlantı noktası olarak hizmet veren direk rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi.

En fazla ihbar Karşıyaka’dan geldi

İzmir İtfaiyesi’nin raporuna göre, en fazla ihbar Karşıyaka’dan geldi. İlçede 54 çatı, tabela uçması ve ağaç devrilmesi olayına müdahale edildi. Yine Bornova’nın mahallelerinden çok sayıda ihbar yapıldı. Fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, herhangi bir sorun yaşanmaması için devrilen ağaçları keserek, güvenli bölgelere aldı. Yine çatıların tehlikeli bölümleri kesilerek, can güvenliği sağlandı. Tabela uçmalarına karşı da gerekli güvenlik önlemleri alındı.