İzmir’de EYT kuyruğu

İzmir’de, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) adeta akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayısını öğrenmek isteyenler sabah erken saatlerden itibaren İzmir’deki SGK binalarına geldi.

SGK Konak Sosyal Güvenlik Merkezi önünde sıranın kendisine gelmesini bekleyen vatandaşlar, görevlilere borçlanma ve emeklilikle ilgili sorular sordu, bazıları da borçlanma için dilekçe verdi.

Askerlik borçlanmasını sormak için geldiğini belirten İsmail Özkan, “Benim sigorta girişim 1993, askerlik borçlanması yapıp 5 bin gün üzerinden emekli olabilecek miyim bunu sormaya geldim. Zam gelmeden bu borçlanmayı halletmek istedim. Dilekçemi verdim. Emeklilikte yaş sorununun kalkması güzel oldu. Hayırlısı olsun. İnsanlar mağdur olmadı” diye konuştu.

Emekli olmak için 10 ay eksiği olduğunu söyleyen Halil Cengiz ise “Onu tamamlayınca EYT’den faydalanacağım. EYT’nin çıkması çok iyi oldu. İnsanların beklediği haktı” dedi.

“Emeklilikle ilgili karar bizi mutlu etti”

Doğum borçlanması için dilekçe veren Esin Tuna da “Borçlanacağız ve ödeyeceğiz. İnşallah emekli olmak istiyoruz. Sabah 07.30’da geldim. Hem içeride hem dışarıda kuyruk var, herkes bekliyor. Emeklilikle ilgili karar bizi mutlu etti. Sonuçta vatandaşın işine yaradı, teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.