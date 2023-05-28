İzmir’de Erdoğan’ın zaferi kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından Cumhur İttifakı seçmenleri İzmir’de sevinç gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından İzmir’de Cumhur İttifakı seçmenleri sevinç gösterilerinde bulundu.

Seçim kutlaması yapmak üzere AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası önüne giden İzmirliler, şehrin ana caddelerinde araçlarla konvoy yaparak Erdoğan’ın zaferini kutladı. Davul zurna eşliğinde Erdoğan lehine sloganlar atan vatandaşların yanı sıra cadde ve sokaklarda uzun araç konvoyları oluştu.