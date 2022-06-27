İzmir’de ekmeğe zam

İzmir’de ekmek fiyatlarında artış talebi için ilgili kurumlardan oluşturulan komisyon, 3 TL’den satılan 210 gram ekmeğin 4 TL olmasa karar verdi. Karar, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığına gönderildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir’de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi. Komisyon üyeleri, 3 TL’den satılan 210 gram ekmeğin 4 TL olması için görüş verdi. Görüş, oy çokluğuyla kabul edildi.

Komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığına gönderildi.

İzmir’de ekmeğe geçen yıl 1 Temmuz’dan itibaren 4. kez zam geleceğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, “Esnaf birlikleriyle komisyon toplantısı yaptık. 210 gramı 3 TL olan ekmeğin fiyatını 4 TL olarak belirledik. Bu gerekiyordu. Bizim elektrik, mazot, doğal gaz ve un kullanımımız fazla ve bunlara zam geliyor. İnşallah bir daha zam gelmez de biz de ekmeğin fiyatını artırmayız” dedi.