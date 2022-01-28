banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”

İzmir’de Dikili Belediyesinin arsa satışlarına vatandaştan tepki

İzmir’de Dikili Belediyesinin, Çandarlı bölgesinde ‘Gece Pazarı’ olarak adlandırılan otel arazisini kat karşılığında bir müteahhit firmaya vermesi ve Ada Mahallesindeki bir arsayı satışa çıkarması, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Genel 28.01.2022, 17:21
İzmir’de Dikili Belediyesinin arsa satışlarına vatandaştan tepki

İzmir’de Dikili Belediyesinin, Çandarlı bölgesinde ‘Gece Pazarı’ olarak adlandırılan otel arazisini kat karşılığında bir müteahhit firmaya vermesi ve Ada Mahallesindeki bir arsayı satışa çıkarması, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Dikili Belediyesinin, Çandarlı’da ‘Gece Pazarı’ olarak bilinen otel arazisini kat karşılığında bir müteahhit firmaya vererek, edinilen 15 meskeni ve bir arsayı satışa çıkarması, yöre halkı tarafından protesto edildi. Konuyla ilgili vatandaşlar, Dikili Belediyesinin Çandarlı’da bulunan hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı.

Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan, Bütünşehir Yasası’nı hatırlatarak, Çandarlı’nın Dikili Belediyesine bağlandığını hatırlattı.

"Çandarlı’ya çivi çakılmadı"

Yasadan sonra Çandarlı Belediyesinin kapatıldığını ifade eden Bircan, Dikili Belediyesine satışlar için tepki gösterdi. Halil İbrahim Bircan, "Çandarlı’da gece pazarı olarak bildiğimiz Emirgan Otel arazisi de Belediye Başkanı Adil Kırgöz yönetimi tarafından bir müteahhit firmaya kat karşılığı olarak tahsis edilmiştir. Kırgöz, seçildiği günden bugüne Çandarlı’ya bir çivi dahi çakmamıştır. Şimdi Kırgöz yönetimi, Emirgan Otel arazisine yapılan 15 adet daire ile ada mahallesi varyant üzerinde bulunan arsanın satışı için şubat ayı belediye meclisi toplantısında satış kararı aldırmayı planlamaktadır" dedi.

"Satıştan dönülmezse hukuki yollara başvuracağız"

Bircan, "Tanesini ortalama 3 milyon liraya satmaya planladıkları bu daireler ile Ada Mahallesindeki arsadan elde edilecek yaklaşık 55 milyon lira civarındaki gelir nereye harcanacaktır? Biz Çandarlı Dayanışma Derneği olarak diyoruz ki bu daireler ve arsa belediyenin malı olarak kalsın, siz yapmasanız bile sizden sonra gelecek olan başkanlar halk yararına bir tesise dönüştürsün. Çandarlı halkının beklentisi budur. Eğer buraları satma ısrarınızda devam ederseniz biz Çandarlı Dayanışma Derneği olarak tüm hukuki yollara başvuracağımızı buradan ilan ediyoruz. Satış kararı alır da ihaleye çıkarsanız, derhal yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvuracağız" şeklinde konuştu.

"Belediye başkanlığına aday olurken, bu borçlardan haberiniz yok muydu"

Halil İbrahim Bircan, grup adına yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kırgöz’e sesleniyoruz, bu yanlış uygulamadan vazgeçin. Çandarlı’nın varlıkları sizin değil, Çandarlı halkınındır. Çandarlı halkı sizi, varlıklarını satmanız için değil Çandarlı’ya hizmet getirmeniz için seçti. Çandarlı gibi hizmet bekleyen onlarca siteleri, Yaylayurt, Deliktaş, Demirtaş, Denizköy gibi daha birçok mahalle var. Bir konuşasınız da kendinizden önceki belediye başkanı için ‘Allah korusun bunlar 5 yıl daha kalsalardı, Dikili’nin bir tane bile tapulu arazisi kalmazdı’ dememiş miydiniz? Buna rağmen önceki belediye başkanına sattırmadığınız arazileri tek tek satmadınız mı? Kırgöz, belediyenin ve işçilerin maaşlarını ödeyerek belediyeye itibar kazandırdığını söylüyor. Evet ama Kırgöz’e biz de soruyoruz, bizim ve diğer mahallelerin arazilerini satarak mı Dikili’ye itibar kazandıracaksınız. Belediye başkanlığına aday olurken, bu borçlardan haberiniz yok muydu? Olmaması söz konusu olamaz çünkü meclis üyesiydiniz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına hitaben yaptığı bir konuşmada, ‘Köy malları size emanettir, bunların tapularını muhafaza edeceksiniz ve biz iktidara geldiğimizde bunları halka iade edeceğiz’ dememiş miydi? Yoksa siz başka bir partinin mi belediye başkanısınız?"

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11