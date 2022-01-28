İzmir’de Dikili Belediyesinin arsa satışlarına vatandaştan tepki

İzmir’de Dikili Belediyesinin, Çandarlı bölgesinde ‘Gece Pazarı’ olarak adlandırılan otel arazisini kat karşılığında bir müteahhit firmaya vermesi ve Ada Mahallesindeki bir arsayı satışa çıkarması, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Dikili Belediyesinin, Çandarlı’da ‘Gece Pazarı’ olarak bilinen otel arazisini kat karşılığında bir müteahhit firmaya vererek, edinilen 15 meskeni ve bir arsayı satışa çıkarması, yöre halkı tarafından protesto edildi. Konuyla ilgili vatandaşlar, Dikili Belediyesinin Çandarlı’da bulunan hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı.

Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan, Bütünşehir Yasası’nı hatırlatarak, Çandarlı’nın Dikili Belediyesine bağlandığını hatırlattı.

"Çandarlı’ya çivi çakılmadı"

Yasadan sonra Çandarlı Belediyesinin kapatıldığını ifade eden Bircan, Dikili Belediyesine satışlar için tepki gösterdi. Halil İbrahim Bircan, "Çandarlı’da gece pazarı olarak bildiğimiz Emirgan Otel arazisi de Belediye Başkanı Adil Kırgöz yönetimi tarafından bir müteahhit firmaya kat karşılığı olarak tahsis edilmiştir. Kırgöz, seçildiği günden bugüne Çandarlı’ya bir çivi dahi çakmamıştır. Şimdi Kırgöz yönetimi, Emirgan Otel arazisine yapılan 15 adet daire ile ada mahallesi varyant üzerinde bulunan arsanın satışı için şubat ayı belediye meclisi toplantısında satış kararı aldırmayı planlamaktadır" dedi.

"Satıştan dönülmezse hukuki yollara başvuracağız"

Bircan, "Tanesini ortalama 3 milyon liraya satmaya planladıkları bu daireler ile Ada Mahallesindeki arsadan elde edilecek yaklaşık 55 milyon lira civarındaki gelir nereye harcanacaktır? Biz Çandarlı Dayanışma Derneği olarak diyoruz ki bu daireler ve arsa belediyenin malı olarak kalsın, siz yapmasanız bile sizden sonra gelecek olan başkanlar halk yararına bir tesise dönüştürsün. Çandarlı halkının beklentisi budur. Eğer buraları satma ısrarınızda devam ederseniz biz Çandarlı Dayanışma Derneği olarak tüm hukuki yollara başvuracağımızı buradan ilan ediyoruz. Satış kararı alır da ihaleye çıkarsanız, derhal yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvuracağız" şeklinde konuştu.

"Belediye başkanlığına aday olurken, bu borçlardan haberiniz yok muydu"

Halil İbrahim Bircan, grup adına yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kırgöz’e sesleniyoruz, bu yanlış uygulamadan vazgeçin. Çandarlı’nın varlıkları sizin değil, Çandarlı halkınındır. Çandarlı halkı sizi, varlıklarını satmanız için değil Çandarlı’ya hizmet getirmeniz için seçti. Çandarlı gibi hizmet bekleyen onlarca siteleri, Yaylayurt, Deliktaş, Demirtaş, Denizköy gibi daha birçok mahalle var. Bir konuşasınız da kendinizden önceki belediye başkanı için ‘Allah korusun bunlar 5 yıl daha kalsalardı, Dikili’nin bir tane bile tapulu arazisi kalmazdı’ dememiş miydiniz? Buna rağmen önceki belediye başkanına sattırmadığınız arazileri tek tek satmadınız mı? Kırgöz, belediyenin ve işçilerin maaşlarını ödeyerek belediyeye itibar kazandırdığını söylüyor. Evet ama Kırgöz’e biz de soruyoruz, bizim ve diğer mahallelerin arazilerini satarak mı Dikili’ye itibar kazandıracaksınız. Belediye başkanlığına aday olurken, bu borçlardan haberiniz yok muydu? Olmaması söz konusu olamaz çünkü meclis üyesiydiniz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına hitaben yaptığı bir konuşmada, ‘Köy malları size emanettir, bunların tapularını muhafaza edeceksiniz ve biz iktidara geldiğimizde bunları halka iade edeceğiz’ dememiş miydi? Yoksa siz başka bir partinin mi belediye başkanısınız?"