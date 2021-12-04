İzmir’de dernek binasına kumar baskını: 73 kişiye binlerce lira ceza

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir derneğe yönelik düzenlenen kumar baskınında, 73 şahıs tombala oynarken suçüstü yakalandı. 73 kişiye toplamda 97 bin 578 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesinde, Işıkkent Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında kumar oynatıldığına yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine derneğe baskın yapıldı. Yapılan baskında, toplamda 73 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. 73 kişiye toplamda 97 bin 678 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu.

Öte yandan, Dernek Başkanı İ.Y. hakkında, “Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldığı, İ.Y.’nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.