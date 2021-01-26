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İzmir’de deprem sonrası yıkılan okullar birlik beraberlikle inşa edilecek

İzmir depreminin ardından dayanıksız olması sebebiyle yıkılan 33 okulun yeniden inşası için İzmir’deki kamu kurumları ve İzmir iş dünyası bir araya geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de güzel birlik beraberlik sergilendiğini belirterek, “Yıkılan 33 okulun bir an önce yapılıp tekrar İzmir’in eğitim öğretim hayatına kazandırılması için çalışıyoruz” dedi.

Genel 26.01.2021, 14:34
İzmir’de deprem sonrası yıkılan okullar birlik beraberlikle inşa edilecek

İzmir depreminin ardından dayanıksız olması sebebiyle yıkılan 33 okulun yeniden inşası için İzmir’deki kamu kurumları ve İzmir iş dünyası bir araya geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de güzel birlik beraberlik sergilendiğini belirterek, “Yıkılan 33 okulun bir an önce yapılıp tekrar İzmir’in eğitim öğretim hayatına kazandırılması için çalışıyoruz” dedi.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında depreme dayanıksız olarak belirlenen 33 okul yıkılmıştı. Yıkılan okulların yeniden inşası için İzmir Valiliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, MÜSİAD İzmir Şubesi ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Depremden sonra yıkılan okullar yeniden ayağa kaldırılıyor

Atatürk Kültür Merkezi’ne düzenlenen toplantının ardından konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bugün, 30 Ekim depremi sonrasında tek vücut olmuş bir İzmir’i yaşıyoruz. Büyükşehir belediyemiz sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları olarak bir araya geldik. Depremin yaralarının sarılması anlamında çok önemli kararlar alındı. Depremden sonra İzmir, Türkiye’ye örnek olacak bir duruş sergiledi. Deprem sonrasında yıkılan 33 okulun bir an önce yapılıp tekrar İzmir’in eğitim öğretim hayatına kazandırılması için çalışıyoruz. Depremden önce 50 okulu devlet olarak yıkmıştık, onların yapımı ile ilgili süreç devam ediyor. Ancak Bu okullara ilaveten 33 okul daha yıkıldı deprem sonrası. Bu 33 okulu İzmirli iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve büyükşehir belediyemiz ile birlikte ayağa kaldıracağız. İzmir’in eğitimi iyi bir seviyede ama bundan sonra daha da iyi bir seviyeye getirmek için birlik beraberlik için bir gayret ortaya koyuyoruz. Bugün bir görev paylaşımı yapıldı, inşallah okullar kısa sürede tamamlanmış olacak. Büyükşehir belediye başkanımıza ve tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Esnafa 5 milyon TL’lik destek

Deprem yaralarını sarma ile ilgili faaliyetlerin yürütülmeye devam ettiğini söyleyen Vali Köşger, “Her anlamda ihtiyaç duyan vatandaşımıza el uzatılıyor. Kimseyi aç ve açıkta bırakmadı şu ana kadar. Zarar gören esnaflarımıza yaralarına merhem olmak amacıyla bir takım tedbirler geliştiriliyor. Daha önce küçük esnafımıza yönelik 5 milyon TL bir kaynak aktarılmıştı. Şimdi de yerel inisitiyatiften ortaya çıkan 5 milyon TL’lik kaynağı, İzmir Ticaret Odası mensubu olan ve ticaret ağı daha geniş olan esnafımıza dağıtacağız. Gördükleri zarara göre oranlayarak bu miktarlar dağıtılacak. Bugünden itibaren dağıtıma başlayacağız. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve burada katkı sağlayan tüm odalarımıza teşekkür ediyorum. Esnafımıza hayırlı olsun diyorum. İzmir’de güzel bir birliktelik sergileniyor. Bu beraberliği devam ettirdiğimiz sürece İzmir ve ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecektir” ifadelerini kullandı.

Toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu katıldı.
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