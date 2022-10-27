İzmir’de Cumhuriyet Bayramında toplu ulaşım 1 kuruş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş olarak belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde, 29 Ekim Cumartesi günü yapılacak kutlamalara İzmirlilerin katılımı kolaylaştırmak için toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT, metro, tramvay, İZDENİZ, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü boyunca 4736 sayılı yasa gereği sembolik ücretle hizmet verecek. Uygulama, havalimanı, baykuş, bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi dışında kalan tüm seferlerde geçerli olacak.

Öte yandan, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 00.00’dan 24.00’a kadar İZBAN seferleri de ücretsiz olarak hizmet verecek.