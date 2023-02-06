İzmir’de bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kahramanmaraş’ta ve çevre illerde yıkıcı etkilere neden olan deprem nedeniyle 7 gün süreli milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından İzmir’de Türk bayrakları yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından İzmir Konak’ta bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda göndere çekili olan Türk bayrağı yarıya indirildi. Ayrıca kentte bulunan resmi kurum ve kuruluşlardaki Türk bayrakları da milli yas nedeniyle yarıya indirildi.