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İzmir’de Azerbaycan Kültür Günleri başladı

İzmir‘de faaliyet gösteren Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneği (ÇAĞAZDER), Azerbaycan Cumhuriyetinin 104. yılını ve İzmir-Bakü kardeşliğinin 37. yılını kutlamak amacıyla “Azerbaycan Kültür Günleri” adıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Genel 23.05.2022, 15:04
İzmir’de Azerbaycan Kültür Günleri başladı

İzmir‘de faaliyet gösteren Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneği (ÇAĞAZDER), Azerbaycan Cumhuriyetinin 104. yılını ve İzmir-Bakü kardeşliğinin 37. yılını kutlamak amacıyla “Azerbaycan Kültür Günleri” adıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Geçen Cumartesi günü Konak Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinin 3. katındaki Resim Sergi alanında açılan Azerbaycanlı Ressamlar Sergisi ile başlayan etkinlikler 10 gün boyunca sürecek.

“Zengin kültürümüze sahip çıkıyoruz"

Açılış töreninde konuşan, ÇAĞAZDER Basın Sözcüsü Perviz Altay, 3 yıl önce faaliyete başlayan derneklerinin amacının Azerbaycan ile Türkiye arasında kültür köprüsü kurmak olduğunu söyledi. Dünya üzerinde bağımsız 2 Türk devleti olan Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak bir kültürel mirasa sahip olduğuna vurgu yapan Perviz Altay, “Köklü Türk kültürünün tüm dünyada tanınması için çaba harcayan bir sivil toplum kuruluşuyuz. İzmir’de yaşayan Azerbaycan Türkleri olarak zengin kültürümüze sahip çıkıyoruz. Pandemi döneminde zorunlu olarak ara verdiğimiz etkinliklerimize bugün yeniden başlıyoruz” dedi.

Altay, etkinlikler çerçevesinde Azerbaycan kültürünün önemli temsilcilerini İzmir’de konuk etmenin mutluluğu içinde olduklarını da söyledi.

“İzmirlilerin beğenisine sunduk”

ÇAĞAZDER Başkanı Cemal Mehmethanoğlu da konuşmasında, ortak tarihi ve geçmişi olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dostluk temeli üzerinde kurulduğunu vurguladı. Başkan Mehmethanoğlu, “Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ve sosyal ve kültürel ilişkiler büyük bir önem taşımaktadır. Biz de ÇAĞAZDER olarak bu sürece elimizden gelen katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu amaçla 10 gün sürecek zengin bir program hazırlayarak İzmirlilerin beğenisine sunduk” dedi.

Öte yandan 30 Mayıs’a kadar sürecek etkinlik programı şöyle:

21-28 Mayıs: Azerbaycanlı Ressamlar Resim Sergisi-Konak Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinin 3. katı.

24 Mayıs 20.00: İzmir Devlet Opera ve Balesinin Azerbaycanlı Sanatçıları Ruşen Muzaffer ve Cemile Cabbar yine Azerbaycanlı Bestekârların eserlerini müzikseverlerin beğenisine sunacağı Keman piyano konseri DOB’si - Konak Elhamra sahnesi

25 Mayıs 20.00: Tebrizli ve Urmiye’li sanatçıların katılımıyla Tebriz Gecesi- Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi

28 Mayıs 18.00-20.00: Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümü resepsiyonu - Konak Belediyesi Güzelyalı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi

28 Mayıs 20.30: Bakı Gecesi konseri- Konak Belediyesi Güzelyalı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi

29 Mayıs 20.00: Şuşa Gecesi konseri- DOB’si Konak Elhamra sahnesi

30 Mayıs 20.30: Azerbaycan Mahnıları Konseri- Tepekule Kongre Merkezi, Anadolu Salonu

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