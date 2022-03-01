İzmir’de aylık bin 500 TL olan havalimanı taksi bedeli 14 bin TL’ye çıktı

İzmir’de 1977 yılından beri havalimanı taksi işletmesini üstlenen kooperatif, taksici esnafından aylık bin 500 TL ücret alırken, bu yıl yapılan ihalede ise başka bir kooperatif aylık 10 bin TL muhammen bedel ile ihaleyi kazandı. Kooperatif masrafıyla aylık ücretin 14 bin TL’yi bulacağını ifade ederek taksici esnafını uyaran İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Bu paraları ödemek zordur. Hiçbir esnaf meslektaşım maceraya atılmayı düşünmesin” dedi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanında bu yıl yapılan taksi taşımacılığı ihalesini Muğla’da faaliyet gösteren ancak ihaleye girebilmek için kaydını İzmir’e alan kooperatif kazandı. Kooperatifin taksi başına aylık 10 bin liradan fazla muhammen bedel verdiği ihalede, 45 yıldır İzmir’de havalimanı taşımacılığını yapan İzmirli kooperatif ise fiyatın aşırı yükselmesi sebebiyle ihaleden çekildi. 1977 yılında kurulan İzmirli kooperatifin geçtiğimiz yıl taksi başına aylık bin 500 TL bedel ödediği ifade edilirken, yapılan ihaleyle bu bedel 10 bin TL’nin üzerine çıkmış oldu.

Kooperatif olarak uzun yıllardır İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın taşımasını gerçekleştirdiklerini ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Biz burada ne olduğunu, ne kadar para kazanıldığını biliyoruz. Burada çıkılan ihaleyi, bizim fiyatın aşırı yükselmesi sebebiyle çekildiğimiz 10 bin TL üzeri muhammen bedel ile şehir dışından gelerek isim değiştiren ve başka bir havalimanında taahhüdünü yerine getiremeyen kooperatif kazandı. Tabi ki herkesin ihaleye girme hakkı var ancak 10 bin lira bedelin ödenmesi mümkün değil. Kooperatif masraflarıyla birlikte bu 14 bin lirayı buluyor. 14 bin lira para vereceksiniz, burada 1 ay çalışıp kendi geçiminizi de sağlayacaksınız. Bu esnafın yapacağı bir iş değil, teknik olarak mümkün de değil” dedi.

“14 bin lira ücretin ödenmesi mümkün değil”

İhalede belirli bir noktadan sonra çekildiklerini söyleyen Anık, “Bu paraları ödemek zordur. Hiçbir esnaf meslektaşım maceraya atılmayı düşünmesin. Burada çalışan 74 esnafımız var. Yıllardır bunların ödedikleri ücretler belli. 14 bin lira ücretin ödenmesi mümkün değil. Bir hevesle buraya yatırım yapan olursa yarın pişman olacağını düşünüyorum. Aylık bin 500 TL ödenen bir yerde bugün 14 bin TL ödemeye kalkarsanız bu işin içinden çıkılmaz. Odamızın kurmuş olduğu, Türkiye’de eşi benzeri olmayan taksi takip sistemimiz ile İzmir’de ve havalimanında bulunan tüm taksilerin günlük, aylık, yıllık ne kadar kazandığını görebiliyoruz. Bunun daha akaryakıt gideri, personel gideri var, araç bakım masrafı var” diye konuştu.

”Bize sormadan hiçbir yere imza atmayın”

Taksici esnafına seslenen Anık, “Bir hevesle ‘havalimanında çalışacağım’ diyerek, ‘sana indirim yaptık, sonra ödersin’ diyenlere inanmasınlar. Bize gelip danışmadan hiçbir yere kayıt olmasınlar, imza atmasınlar. Esnaf kardeşlerimiz odamıza gelsinler bizden doğru bilgiyi alsınlar” dedi.

İhaleyle ilgili tüm kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirten Anık, bununla ilgili gerekli yerlere başvuruda bulunacaklarını da kaydetti.