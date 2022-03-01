banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı
Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı
Boğazlar savaş gemilerine kapatıldı!
Boğazlar savaş gemilerine kapatıldı!
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi faaliyete geçti
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi faaliyete geçti
Süper Lig’de yeni rekor; bir haftada 44 gol
Süper Lig’de yeni rekor; bir haftada 44 gol

İzmir’de aylık bin 500 TL olan havalimanı taksi bedeli 14 bin TL’ye çıktı

İzmir’de 1977 yılından beri havalimanı taksi işletmesini üstlenen kooperatif, taksici esnafından aylık bin 500 TL ücret alırken, bu yıl yapılan ihalede ise başka bir kooperatif aylık 10 bin TL muhammen bedel ile ihaleyi kazandı. Kooperatif masrafıyla aylık ücretin 14 bin TL’yi bulacağını ifade ederek taksici esnafını uyaran İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Bu paraları ödemek zordur. Hiçbir esnaf meslektaşım maceraya atılmayı düşünmesin” dedi.

Genel 01.03.2022, 10:26
İzmir’de aylık bin 500 TL olan havalimanı taksi bedeli 14 bin TL’ye çıktı

İzmir’de 1977 yılından beri havalimanı taksi işletmesini üstlenen kooperatif, taksici esnafından aylık bin 500 TL ücret alırken, bu yıl yapılan ihalede ise başka bir kooperatif aylık 10 bin TL muhammen bedel ile ihaleyi kazandı. Kooperatif masrafıyla aylık ücretin 14 bin TL’yi bulacağını ifade ederek taksici esnafını uyaran İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Bu paraları ödemek zordur. Hiçbir esnaf meslektaşım maceraya atılmayı düşünmesin” dedi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanında bu yıl yapılan taksi taşımacılığı ihalesini Muğla’da faaliyet gösteren ancak ihaleye girebilmek için kaydını İzmir’e alan kooperatif kazandı. Kooperatifin taksi başına aylık 10 bin liradan fazla muhammen bedel verdiği ihalede, 45 yıldır İzmir’de havalimanı taşımacılığını yapan İzmirli kooperatif ise fiyatın aşırı yükselmesi sebebiyle ihaleden çekildi. 1977 yılında kurulan İzmirli kooperatifin geçtiğimiz yıl taksi başına aylık bin 500 TL bedel ödediği ifade edilirken, yapılan ihaleyle bu bedel 10 bin TL’nin üzerine çıkmış oldu.

Kooperatif olarak uzun yıllardır İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın taşımasını gerçekleştirdiklerini ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Biz burada ne olduğunu, ne kadar para kazanıldığını biliyoruz. Burada çıkılan ihaleyi, bizim fiyatın aşırı yükselmesi sebebiyle çekildiğimiz 10 bin TL üzeri muhammen bedel ile şehir dışından gelerek isim değiştiren ve başka bir havalimanında taahhüdünü yerine getiremeyen kooperatif kazandı. Tabi ki herkesin ihaleye girme hakkı var ancak 10 bin lira bedelin ödenmesi mümkün değil. Kooperatif masraflarıyla birlikte bu 14 bin lirayı buluyor. 14 bin lira para vereceksiniz, burada 1 ay çalışıp kendi geçiminizi de sağlayacaksınız. Bu esnafın yapacağı bir iş değil, teknik olarak mümkün de değil” dedi.

“14 bin lira ücretin ödenmesi mümkün değil”

İhalede belirli bir noktadan sonra çekildiklerini söyleyen Anık, “Bu paraları ödemek zordur. Hiçbir esnaf meslektaşım maceraya atılmayı düşünmesin. Burada çalışan 74 esnafımız var. Yıllardır bunların ödedikleri ücretler belli. 14 bin lira ücretin ödenmesi mümkün değil. Bir hevesle buraya yatırım yapan olursa yarın pişman olacağını düşünüyorum. Aylık bin 500 TL ödenen bir yerde bugün 14 bin TL ödemeye kalkarsanız bu işin içinden çıkılmaz. Odamızın kurmuş olduğu, Türkiye’de eşi benzeri olmayan taksi takip sistemimiz ile İzmir’de ve havalimanında bulunan tüm taksilerin günlük, aylık, yıllık ne kadar kazandığını görebiliyoruz. Bunun daha akaryakıt gideri, personel gideri var, araç bakım masrafı var” diye konuştu.

”Bize sormadan hiçbir yere imza atmayın”

Taksici esnafına seslenen Anık, “Bir hevesle ‘havalimanında çalışacağım’ diyerek, ‘sana indirim yaptık, sonra ödersin’ diyenlere inanmasınlar. Bize gelip danışmadan hiçbir yere kayıt olmasınlar, imza atmasınlar. Esnaf kardeşlerimiz odamıza gelsinler bizden doğru bilgiyi alsınlar” dedi.

İhaleyle ilgili tüm kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirten Anık, bununla ilgili gerekli yerlere başvuruda bulunacaklarını da kaydetti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18