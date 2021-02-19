banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 19 Şubat Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 19 Şubat Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Nevşin Mengü Pervin Buldan'a açık açık sordu: PKK ile irtibatınız var mı?
Nevşin Mengü Pervin Buldan'a açık açık sordu: PKK ile irtibatınız var mı?
İmamoğlu, Erdoğan'dan onay ve yardım istedi
İmamoğlu, Erdoğan'dan onay ve yardım istedi
Tarsus'taki kazı evi, Google Haritalar'a 'gizemli ev' olarak girdi
Tarsus'taki kazı evi, Google Haritalar'a 'gizemli ev' olarak girdi
banner448

İzmir’de aşılama son sürat devam ediyor

İzmir’de, yurt genelinde olduğu gibi korona virüs aşılamaları aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde yapılıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ise ilk doz aşılarını olmaya devam ediyor. İzmir’de bugüne dek 425 bin aşı yapıldığı, Türkiye’de yapılan aşının yüzde 6.7’sinin İzmir’de gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan İzmir’de vaka sayılarında azalma olduğu ifade edildi.

Genel 19.02.2021, 13:43
2
İzmir’de aşılama son sürat devam ediyor

İzmir’de, yurt genelinde olduğu gibi korona virüs aşılamaları aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde yapılıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ise ilk doz aşılarını olmaya devam ediyor. İzmir’de bugüne dek 425 bin aşı yapıldığı, Türkiye’de yapılan aşının yüzde 6.7’sinin İzmir’de gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan İzmir’de vaka sayılarında azalma olduğu ifade edildi.

İzmir’de korona virüse karşı aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlar aile sağlığı merkezi ve hastanelerde ilk doz aşılarını olurken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Metin Kızılelma, bugüne kadar 425 bin aşı yapıldığını, Türkiye’de yapılan aşının yüzde 6.7’sinin İzmir’de gerçekleştiğini ifade etti. Kızılelma, kentteki vaka sayılarında da azalma olduğunu kaydetti. Kızılelma, “Bakanlığımızın aşı programı başladığından bugüne kadar 425 bin aşı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Türkiye’de yapılan aşının yüzde 6.7’sini ilimizde yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İlimizde vatandaşların talebi de çok fazla. Bu sevindirici bir durum. Hem birinci basamak aile sağlığı merkezlerimiz hem de hastanelerimizde aşılama hizmetine devam ediyoruz. Özellikle hastanelerimizde hafta sonu da dahil gece 24.00’a kadar aşı yapılıyor. Toplumsal bağışıklıkta aşının mümkün olan en kısa sürede daha yaygın olarak yapılması çok önemli. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Birinci tur aşılamalar bitmek üzere. 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamaları bitti. 65 yaş üstü vatandaşların aşılamaları ise devam ediyor. 85 yaş üstü vatandaşlarımızın ikinci tur aşılamalarına da başlamak üzereyiz. Vaka sayılarındaki azalma sevindirici bir durum. Uzun süredir hemen hemen sabit sayı ile gidiyoruz. Bu, alınan önlemlerin uygun olarak yerine getirilmesinden kaynaklanıyor” dedi.

“İçim artık daha rahat”

Bornova Altındağ 3 No’lu Koşukavak Aile Sağlığı Merkezinde ilk doz aşısını olan 67 yaşındaki Şefika Meral, “Bu süreçte evden pek çıkmadık. Sıkıntılı bir süreç yaşadık, bunaldık. Eve kapandık, kurallara uyduk. Şimdi ilk doz aşımı oldum. İnşallah önümüzdeki süreç daha güzel geçer. Aşı oldum, içim artık daha rahat. Aşı inşallah bizi koruyacak” diye konuştu.

“Umudumuz var”

65 yaşındaki Hüseyin Güler ise, “Korona virüs süreci çok sıkıcı geçti. İnşallah tüm toplum virüsten kurtulur. Aşı olduk, kötü günler inşallah geride kalacak. Umudumuz var. Şu an sıkıntılı bir süreçteyiz. Rahat rahat dışarı çıkamıyoruz, otobüse binemiyoruz. Ancak şükür sağlığım iyi, bugüne dek virüse yakalanmadım. Bu süreçte çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ölen insanlara çok üzülüyorum ama dünyanın şartları bu şekilde gelişti. Kimi insanları kaybettik ama örneğin benim babam korona virüsü atlattı” sözlerine yer verdi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 22 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16