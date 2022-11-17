İzmir’de Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 78. yılı anıldı

İzmir’de Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 78. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 78. yılı nedeniyle İzmir’de anma programı düzenlendi. Programa, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Durmaz Bayraktar, CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney, mahalle muhtarları ve İzmir’de yaşayan Ahıska Türkleri katıldı. Programda, sürgün edilen Ahıska Türklerinin verdiği mücadeleye yönelik konular ele alındı.

“Bu kutsal davadan asla vazgeçmeyeceğiz”

Türkiye sınırında bulunan Ahıska bölgesinde yaşayan Müslüman Türklerin, sırf dini ve milli kimliklerden dolayı Orta Asya çöllerine sürgün edildiğini söyleyen Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Türkiye Temsilcisi ve İzmir Ahıska Türkleri Dernek Başkanı İbrahim Agara, "Ahıska Türkleri 14 Kasım 1944 yılında ata yurtları Ahıska’dan Türk ve Müslüman suçlaması ile sürülmüşler bugünde Türk kimliği ile Ahıska’ya dönmek istiyorlar. Gürcistan tarafından haklarının geri iade edilmesi ve haksız yere sürüldüklerinin kabul edilmesini istiyorlar. Bazen soruyorlar dönüş izini çıkarsa kaç kişi dönmek ister diye, sayı önemli değil, önemli olan bu haklı davamızı kazanmak elimizden gasp edilen hakkımızı almaktır. Ahıskalılara yapılan insanlık suçunu gün yüzüne çıkarmaktır. Hak ve hukukumuzun iade edilmesi her şeyden önemlidir. Ahıska Türklerine karsı yapılan bu insanlık ayıbının ve soykırımın 14 Kasım 1944 tarihini unutmadık, unutturmayacağımız. Birlik ve beraberlik içerisinde DATÜB çatısı altında Ahıska davasını sürdüreceğimizi bu kutsal davadan asla ve asla vazgeçmeyeceğimizi söylemek isterim. Bu duygular ile 78 yıl önce sürgün ve soykırımda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerime Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun” diye konuştu.