İzmir’de 9 Eylül coşkusu Zafer Yürüyüşü ile başladı

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri, 350 metrelik dev Türk bayrağının binlerce İzmirli tarafından taşınmasıyla yapılan geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk büstüne protokol üyeleri tarafından çelenk sunumunda bulunuldu.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü, her yıl olduğu gibi yine coşkulu kutlamalara sahne oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, saat 09.00’da geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başladı. Basmane Karakolu önünden başlayan yürüyüş, binlerce vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Türk ordusunun İzmir’e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, 350 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı taşıdı. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunma töreninde ise İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çelenklerini Atatürk büstüne sundu. Ardından Türk bayrakları göndere çekilerek saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. 9 Eylül etkinlikleri gece geç saatlere kadar sürecek.