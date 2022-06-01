İzmir’de 43 engelli genç için temsili yemin töreni düzenlendi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, engelli gençlere yönelik temsili askerlik programı düzenlendi. Jandarma üniformalarını giyen 43 engelli genç, askerlik yemini ederek asker olmanın gururunu ve heyecanını yaşadı.

İzmir ve ilçelerinde ikamet eden 43 engelli genç için İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nda bir günlük temsili askerlik programı gerçekleştirildi. Temsili askerliğin yemin törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, şehit ve gazi dernekleri yöneticileri ile çok sayıda asker ailesi katıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nda temel eğitim alan engelliler, ardından yemin töreninin yapılacağı alanda yerini aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program yemin töreniyle devam etti. Türk bayrağı ve silahların bulunduğu platforma el basarak askerlik yemini eden engelli bireyler daha sonra Jandarma Marşı’nı hep bir ağızdan tekrar etti.

"Arkadaşlarımızı askere uğurlarken hep buruk bir sevinç yaşadık"

Temsili olarak askerlik görevini icra eden ve törenin açılış konuşmasında söz alan Jandarma Er Akın Öztürk, askerlik görevini yerine getiremedikleri için buruk olduklarına vurgu yaparak bu fırsatı kendilerine sağlayan İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti. Öztürk, "Bizler mazeretlerimiz nedeniyle bu kutsal görevi yerine getiremedik. Devre arkadaşlarımızı askere uğurlarken hep buruk bir sevinç yaşadık. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevi yapmak isterdik. Bu mutluluğu ve onuru bir günlüğüne de olsa bize yaşatılması bizlere çok mutluluk vermiştir"

"Bu yemini eden her vatan evladı gibi..."

Törende kürsüye gelen İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ise konuşmasında, diğer askerler gibi engelli bireylerin de ihtiyaç olduğunda vatan ve millet için görevi başında olacaklarına yürekten inandığını dile getirdi. Tuğgeneral Atabay, "Burada İzmir ve ilçelerinde ikamet eden asker adayı kardeşlerimizin temsili askeri hizmetlerini gerçekleştirmeleri ve kışla hayatını tanımaları için bir araya geldik. Bugün askerlik görevini yapamayan vatandaşlara yönelik olarak bir günlük temsili askerlik ve yemin töreni icra ediliyor. Size ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi yüce Türk milletinin bekası için, vatan ve bayrak için canınızı esirgemeyeceğinize yürekten inanıyorum. Askerlik yemininiz hayırlı uğurlu olsun" sözlerine yer verdi.

84 milyon askeriz

Kürsüdeki açıklamasında, Türk milletinin genlerindeki asker millet olgusunun varlığına değinen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Bu millet kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla topyekün asker bir millettir. Bu milletin genlerinde askerlik var. Bugün İl Jandarma Komutanlığı alayımızdan aslında tüm dünyaya şunu söylüyoruz: ’Kim bugün bizim aramıza fitne fesat sokmaya çalışıyorsa, kim bu ülkeye göz dikiyorsa, derhal bu niyetten vazgeçsin!’ Bu millet 84 milyon olarak her bir ferdi, kanının son damlasına kadar savaşacak asker bir millettir. Ben bugün burada bu yemini eden tüm kardeşlerimizin alınlarından öpüyorum" açıklamasında bulundu. Engelli askerlerin yakınlarından Belgin Özbaş ise "Böyle bir günlüğüne de olsa bizlere bu olanağı sağladığı için İzmir İ lJandarma Komutanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz" diye İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bir günlük temsili askerlik yapan engelli bireylere protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri verildi.

(AÇ-