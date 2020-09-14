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İzmir’de 35 suç kaydı olan cezaevi firarisi yakalandı
İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE 35 SUÇ KAYDI, HAKKINDA 17 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI.
Genel 14.09.2020, 11:21
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İzmir’in Aliağa ilçesinde 35 suç kaydı, hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilçe genelinde pandemi sürecinde yapılan GBT uygulamaları esnasında, hakkında 17 yıl hapis cezası, 35 ayrı hırsızlık suçundan kaydı ve cezaevi firarisi durumunda olan. Ö.E. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Ö.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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