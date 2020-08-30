İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
İZMİR'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, CUMHURİYET MEYDANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇELENK SUNMA ETKİNLİĞİYLE BAŞLADI. ETKİNLİKLER GÜNBOYU ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA DEVAM EDECEK.
İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma etkinliğiyle başladı. Etkinlikler günboyu şehrin farklı noktalarında devam edecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı 98. yıl dönümü etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de kutlanmaya başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak katılırken, tören korona virüs önlemleri sebebiyle sosyal mesafeli bir biçimde yapıldı. Törende Atatürk anıtına çelenk bırakılırken akabinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Topçu Yüzbaşı Kubilay Özçelik yaptı.
Konuşmanın ardından lise öğrencileri Tevhide Elif Akyüz ve Alp Fındık 30 Ağustos temalı şiirlerini okudu. Şiirlerin okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören sona erdi. Program, Kadifekale Şehitliği’nde yapılacak törenle devam edecek.
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