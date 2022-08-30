İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü ve Zafer Bayramı, İzmir’de kutlanmaya başladı. Gün boyu sürecek olan kutlama ve törenler, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk töreniyle başlarken, törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi parti il başkanları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramın ilk töreninde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk töreni sona erdi.

Kutlamalar İzmir Valiliğinde gerçekleşen tebrikat töreniyle devam ederken, ardından il protokolü ve askeri erkan Cumhuriyet Meydanı’daki yerini tekrardan aldı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla kutlamalara eşlik ederken ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu. Ardından Hava Savunma Üst Teğmen Yusuf Eldemir, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Konuşmanın ardından program resmi askeri geçit töreniyle sona ererken, kutlamalara Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı bandosu da renk kattı.