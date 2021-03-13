İzmir’de 100 Roman kadına, 1000 arı kovanı teslim edildi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkıları, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcık Dayanışma Platformunca hibe edilen 1000 arı kovanı, Roman ailelere mensup 100 kadına hibe edildi.

Dezavantajlı kadınların istihdamına yönelik hazırlanan "100 kadın, 1000 Kovan Projesi" kapsamındaki etkinlik için, Seferihisar’daki Kavakdere Barajı yanında tören düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, kırsal alanda yapılabilecekler noktasında örnek bir çalışmanın başlangıcını yaptıklarını ve Tarım ve Orman Bakanlığımız ağaçlandırma, yer tahsis etme, ağaçların bakımı ve rehabilitasyonu gibi konularda bu projenin içerisinde yer aldı diye bilgi verdi.

“Türkiye’de birçok projenin gelişmesine vesile olacak”

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise yaptığı konuşmada, "Merkezine kadını oturtmuş, merkezinde kadın olan bir proje. Rabbimin izniyle burada tamamen iyi niyetlerle başlamış bu proje Türkiye’de birçok projenin de gelişmesine vesile olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Roman kadınlar arıcılık konusundaki ilk derslerini kovan başında aldı.

Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Roman ailelere mensup kadınlar ile çok sayıda davetli katıldı.