İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: "Sosyal hareketlilik azaldı, bulaş miktarı da azaldı"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tam kapanma sürecinde kentteki Covid-19 vaka sayılarını yarı yarıya gerilediğini belirterek bayram sonuna kadar, geçen yıl haziran ayındaki sayılara gerilemeyi hedeflediklerini söyledi.

Trafik Haftası kapsamında Gazi Bulvarındaki oluşturulan uygulama noktasındaki denetlemeye katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, durdurulan araçlardaki kişilerle sohbet etti. Sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Köşger, özellikle emniyet kemeri takılması konusunda hassas olunması gerektiğini ifade etti

Uygulamanın ardından açıklamalarda bulunan Vali Köşger, şehir içinde emniyet kemeri kullanımını artırmak için "Annem yanımda, kemerim aklımda" sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, 30 ilçede belirledikleri noktalarda kontrollerin de devam ettiğini söyledi. Köşger, İzmir’in ölümlü trafik kazası sayısını en çok azaltan il konumunda olduğuna dikkat çekerek, "İzmir’de ölümlü trafik kazalarını yüzde 24 oranında azalttık. Bu iyi bir şey. Hemşehrilerimizin kurallara daha fazla riayet etmesi durumunda trafik kazaları daha da azalacaktır" diye konuştu.

"Sosyal hareketlilik azaldı, bulaş miktarı da azaldı"

Tam kapanma süreciyle birlikte kentteki Covid-19 vaka sayılarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Köşger, "İzmir’de şehir içi trafik yüzde 30 mertebesine inmiş durumda. Normal günde burada çok daha yoğun bir trafik olurdu. Pandemi, sosyal ilişkilerin, hareketin artmasıyla dikey şekilde artan bir rahatsızlık. Sosyal hareketliliği ne kadar azaltırsak ona paralel şekilde iniyor aşağıya. Biz rakamlardan da görüyoruz, sosyal hareketlilik azaldı, bulaş miktarı da azaldı. Tam kapanma sürecine başlamadan önceki rakamlarla şu anda yarının da altına inmiş durumdayız. Bayram sonuna kadar geçtiğimiz yıl haziran ayı mertebesine indirmek hedefindeyiz. O dönemde çok iyi bir nokta yakalanmıştı. O civara geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Köşger, İzmir’in vaka sayısı düşüşünde kaçıncı sırada olduğunu bilmediğini belirterek, "Birinci değiliz ama çok iyi durumdayız. 3 büyükşehir arasında da 30 büyükşehir arasında da çok iyi durumda olan illerden bir tanesiyiz" diye konuştu.

İzmir’de Covid-19 vakalarında yoğunluğun en fazla 2020 yılının Kasım-Aralık döneminde yaşandığını kaydeden Köşger, "Günlük 5 bin vakayı gördüğümüz zamanlar oldu. Günlük 80-90 vefatın olduğu zamanlardı. O zamanda bile İzmir’de yoğun bakımlarda bir sorun yaşamadık. Biz İzmir’de normal tıbbi tedavileri devam ettiriyoruz. Pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda diğer hastalıklarda bir kısıtlamaya gitmedik" ifadelerini kullandı.