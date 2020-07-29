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İzmir Valisi Köşger’den "elektrikli scooter" açıklaması
İZMİR VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, KENTTE ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANANLARA CEZA KESİLECEĞİ YÖNÜNDE ÇIKAN HABERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI.
Genel 29.07.2020, 15:53
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte elektrikli scooter kullananlara ceza kesileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
İzmir Valisi Köşger’den elektrikli scooter kullananlara cezai işlem uygulanacağı iddialarına ilişkin açıklama geldi. Köşger, “Bazı mecralarda yer alan ‘İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananlara ceza kararı’ alındığı yönündeki haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. İlimizde bu konuda ülke genelindeki uygulamanın dışında bir karar ve uygulama yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” ifadelerini kullandı.
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